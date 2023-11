CineStar kina

O CineStaru:

ove godine slave punihi sve vas pozivaju da se uopustite uz odlične filmove i još bolju rođendansku cijenu ulaznica - samo(18,84 kn)!Uživajte u, a možete isprobati izbog povoljnije cijene. Očekuju vas brojne akao što su: “Igre gladi: Balada pjevica i zmija“, “Marveli”, “Kći kralja močvare”, “Dragi David”, “Escort”, “Odmazda”, “Ubojstvo u Veneciji”, “Operativac”, “Sedmo nebo”, “Inspektor Brk i zagonetni slučaj”, “Ubojice cvjetnog mjeseca”…Od otvaranja prvog multipleksa u Hrvatskoj,u Branimir Mingle Mallu do danas, prošla sutijekom kojih je CineStar izrastao uu regiji koji, među ostalim, prateći svjetske trendove te uvodeći najnovije kino tehnologije, neprestano podiže ljestvicu kino iskustva – tako će simbolično, upravo na proslavu 20. obljetnice, u srijedu 22. studenog, CineStarovi premium kino formatiScreenX je prvi svjetski multi-projekcijski kino format u kojem je platno prošireno lijevo i desno od centralnog dijela što gledatelju omogućuje 270 stupnjeva panoramskog doživljaja filma.Prva ScreenX kino dvorana u Hrvatskoj bit će otvorena u CineStaru Mall of Split te će također biti uključena u rođendanski popust uz nadoplatu dodatka.Ljubitelji kina znaju da doživljajnema alternativu jer film najbolje živi na filmskom platnu. Cijena filmova bit će 2,50 eura i ona uključuje sve dodatke poput 3D-a, trajanja filma, Love box-a, Royal Beds dodatka, te VIP sjedala i slično, jedino se nadoplaćuje dodatak za 4DX format, KIDS dvoranu i ScreenX. IMAX će takodjer biti uključen u rođendansku akciju. Pretpremijerni filmovi nisu dio akcije, kao ni Gold Class te Kaptol Boutique Cinema.Mnogi već znaju da ovasvake godine privuče tisuće ljudi te da kina na taj dan budu ispunjena do posljednjeg mjesta. Upravo je to razlog da pozovete nekoga u kino i da na vrijeme osigurate ulaznice te podijelite doživljaj gledanja nekih od aktualnih filmskih naslova.Kinoulaznice kupite na blagajnama kina, putem iCineStar aplikacije ili online na stranici Blitz-CineStar je osnovan 2003. godine zajedničkim ulaganjem najvećeg njemačkog kinoprikazivača, tvrtke Kieft & Kieft te Blitz film i video distribucije, vodećeg distributera filmova u Hrvatskoj i regiji.Danas, CineStar grupa u regiji (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo) ubraja 28 CineStar multipleks kina, 182 kino dvoranu i preko 27.500 sjedala, što s očekivanih gotovo 5 milijuna prodanih ulaznica godišnje čini CineStar najvećim i najuspješnijim kinoprikazivačem u regiji. CineStar je jedinstvenim konceptom kina i bara u CineStar 4DX™ u Mall of Splitu dokazao još jednom da je tehnološki i inovacijski lider u kinematografskoj industriji u Europi dobivanjem prestižne nagrade ICTA EUROPE za 'Najbolje novoizgrađeno kino' u 2017. godini. Međunarodna kinematografska udruga (UNIC) proglasila je Blitz-CineStar najboljim kinoprikazivačem u Europi u 2019. godini, uz obrazloženje da je riječ o kompaniji koja podiže ljestvicu u industriji, ostvaruje kontinuirani rast, pruža svojoj publici najbolji mogući kino doživljaj, stavljajući u prvi plan stalnu inovaciju - zbog čega je Blitz-CineStar i postao jedan od vodećih te najbrže rastućih kino lanaca u regiji i Europi.