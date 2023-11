Žene u Hrvatskoj

63 godine i tri mjeseca

65 godina

63 godine i šest mjeseci

15 godina staža

58 godina i šest mjeseci

2030. godine

izjednačena

65 godine

starosnu mirovinu

62 godine i šest mjeseci

15 godina staža

63 godine i tri mjeseca

63 godine i šest mjeseci

prijevremenu mirovinu

58 godina i tri mjeseca

33 godina i tri mjeseca staža

58 godina i šest mjeseci

3 godine i 6 mjeseci staža

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

trenutno mogu u mirovinu sa, ali u radnom odnosu mogu ostati i do. No, od prvog dana iduće godine mijenja se dob s kojom žene mogu u mirovinu, a ona će biti, uz uvjet da imaju najmanje, a u prijevremenu mirovinu će moći sPromjena dobi za umirovljenje žena dolazi sa svakim 1. siječnjem, sve do, kada će dob za umirovljenje žena i muškaraca biti, odnosno radit će se do. U prijelaznom razdoblju od 2020. do 2029. godine žene ostvaruju pravo naprema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi. Tako su u mirovinu 2020. godine mogle otići kada su navršile, uz najmanje, ove godine se radilo o, a od 1. siječnja 2024. godine će žene u starosnu mirovinu moći tek kada navrše, uz 15 mjeseci staža, doznaje portal Mirovina.hr Također, mijenja se i dob žena za odlazak u, koja je trenutnouz. Iduće godine će žene moći u prijevremenu mirovinu kada navrše, uz 3. Do ovoga dolazi kako bi se uvjeti za mirovinu od 1. siječnja 2030. izjednačili za žene i muškarce.