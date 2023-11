51. Miting Mladost

511 plivača

PK Osijek

5 plivačica i 3 plivača

jaka konkurencija

brončanu medalju

Ivor Gaće

Istaknut će sljedeće plasmane i rezultate:

Ivor Gaće

Klara Božičević

Sara Filipović

Teo Janković

Lucija Horvat

Tekst i foto: PK Osijek

Na tradicionalnom međunarodnom natjecanju "" ukupno je nastupiloiz 54 kluba iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, BiH i Italije.“ je nastupio s. Plivači su plivali u 31 kvalifikacijskih utrka. U kvalifikacijskim utrkama su izborili 2 „A“ finala, 2 „B“ finala i 3 „C“ finala.Ove godine je izrazitobila u juniorskoj i mlađe juniorskoj kategoriji, stoga je pravi uspjeh bilo izboriti popodnevna finala. Ipak jeosvojiou konkurenciji mlađih juniora, dok su ostali otplivali osobne rekorde ili blizu njih, a ostvareno je i 10-tak limita za nadolazeće prvenstvo Hrvatske., mlađi junior100 leptir B finale 58.13 565 bodova, 3. mjesto50 leptir C finale 26.47 554 boda, 5. mjesto100 slobodno C finale 53.76 584 bodova, 11. mjesto, seniorka50 leđno A finale 30.94 571 bod, 8. mjesto, juniorka50 leđno B finale 31.61 535 bodova, 7. mjesto, senior100 mješovito A finale 58.67 628 bodova, 8.mjesto, mlađa juniorka100 leptir C finale 1:13,87 404 boda, 13.mjesto