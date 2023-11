rukometaši Osijeka

Bogu hvala, ovaj smo put imali više sreće nego u Kutini kada nam je izmaknula pobjeda. Sada smo na kraju utakmice sačuvali glavu i ostvarili tu prednost od tri gola. Bilo nam je lakše ući u zadnje dvije, tri minute kada su oni morali pritiskati, a mi smo smireno priveli utakmicu kraju. Na početku sezone smo imali problema s tom posljednjom četvrtinom, ali sada to već puno bolje izgleda. Zadovoljan sam, naravno, cijelom ekipom i stručnim stožerom, bila je stvarno vrhunska atmosfera cijeli tjedan. Dobro smo se pripremili i znali točno tko što radi. Iako je bilo dosta pogreški, uspjeli smo realizirati dogovor i uzeti dva boda

Kako smo i najavili, utakmica je bila zahtjevna i teška. Moslavina je stvarno dobro otvorila susret, a nas su malo poremetili promašeni sedmerci i propusti u obrani. Brzo smo se konsolidirali, poveli 9:7, ali smo nastavili griješiti tako da je nekakav egal zapravo realan rezultat prvog poluvremena. Čestitke dečkima na tri pobjede zaredom, danas smo se stvarno iščupali. Slijedi priprema za Varaždin, ovo je odličan niz i samo putokaz kojim trebamo ići

Tekst i foto: RK Osijek

S tri su pobjedezaključili niz domaćih ogleda. Ovaj su vikend, u sklopu 9. kola Paket24 Premijer lige-Lige A, nakon ponovno neizvjesne utakmice svladalis 32:29. Osječani su tako ostali na petom mjestu ligaške ljestvice, no sada s ukupnozaostaju tek bod za trećeplasiranim Varaždinom.Najavljivali smo kako je momčad iz Kutine znatnonego protekle sezone, a gosti su to u Zrinjevcu odmah i dokazali. Poveli su s 3:0, a nakon pet minuta imali su i 5:2. Dobar start gostiju koji su imalis tribina budući da je stigla i njihova navijačka skupina. No, Osječani su na to odmah odgovorili. Od 12. minute zaredali su četiri pogotka i došli do svog prvog vodstva sa 7:6. I to na koji način.presjekao je loptu u gostujućem napadu, sjurio se u kontru i matirao. Druga polovica prvog dijela protekla je u izjednačenom tonu. Svjesne su bile obje momčadi koliko im znače eventualna dva boda, pa je susret bio dosta energičan i atraktivan. Na odmor u svlačionice tako se otišlo s 12:12.Nešto drugačija priča uslijedila je u drugom dijelu susreta.odmah je zabio za novo vodstvo Osijeka, apobrinuli su se da to brzo povise pa je u 38. minuti Osijek bio na plus tri. No, Moslavci su se, na krilima nepogrešivog Darka Krndelja i Marija Zakića, uspjeli vratiti i u 47. minuti izjednačiti na 20:20. Napeto je bilo u sljedećih deset minuta, igralo se gol za gol. Probudila se tu ikoja jepoteze svojih rukometaša. Posebno su se istaknula djecakoja su nadoknadila izostanak Kohorte i u par navrata povela navijanje cijele dvorane. A, u tih 10 neizvjesnih deset minuta na parketu se itekako istaknuokoji je zabio šest pogodaka i, prvi put, slavio protiv svog brata Stipe.Da će bodovi i ovaj vikend ostati na Zrinjevcu, bilo je jasno od 58. minute.je zabio dva gola zaredom,je presjekao napad gostiju, a nakon minute odmora i dogovora,zabio je za novih plus tri. Konačan rezultat od 32:29 postavio je kapetan“, istaknuo je kapetan bijelo-plavih.Najbolji pojedinac u domaćim redovima ponovno je biosa. Svih je sedam upisao u drugom poluvremenu, a tome je pridodao i šest asistencija. Odličan je bio ikoji je šest puta zatresao protivničku mrežu, jednako kao izabio je četiri gola.“, zaključio je Osijekov trener Frano Veraja.U gostujućem kadru sjajan je učinak imaokoji je postigao 12 pogodaka iz jednako toliko pokušaja. Po četiri pogotka zabili suU idućem kolu Osijek će u goste Varaždinu, a Moslavina na svom parketu dočekuje Sesvete.