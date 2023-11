božićnih i novogodišnjih blagdana

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Pexels.com/Ilustracija

U studenom i prosincu - za vrijemei prazničnog raspoloženja, odnosno, povećanog kretanja pješaka, odlaska građana na godišnje odmore, dolaska hrvatskih državljana koji su na privremenom radu u inozemstvu i općenito povećanog domaćeg, ali i tranzitnog prometa na cestama, povećava se i broj prometnih nesreća te stradavanja u njima.Stoga će policija do kraja godine kontinuirano nastaviti s poduzimanjemusmjerenih na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), kao i prekršaje vozača mopeda i motocikala te prema ponavljačima teških prometnih prekršaja - recidivistima.U poduzimanje aktivnosti bit će uključenpolicijskih službenika, kao i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, uređaji za nadzor brzine, testeri za droge, uređaji za automatsko očitavanje registarskih pločica i dr.godine, povodom narodnog običaja krštenja mošta („Martinja“) i očekivano povećanog broja sudionika u cestovnom prometu, s ciljem preveniranja prometnih nesreća i njihovih posljedica,svoje aktivnosti dodatno će usmjeriti na sprečavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola.Nadzor vozača odvijat će se na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prometnih prekršaja i prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola, na način da će se uspostaviti veći broj kontrolnih punktova, koji će se u vrijeme provođenja akcija češće mijenjati.Kao upozorenje vozačima mogu poslužiti i prošlogodišnji rezultati, kada je na samo „Martinje“ te vikende prije i poslije, na području Republike Hrvatske, na vožnju pod utjecajem alkohola i droga, ukupno kontroliranoOd tog broja, pod utjecajem alkohola zatečeno je, a osam vozača odbilo je alkotestiranje.Također, devet vozača na preliminarnom testiranju na droge bila su, dok su 33testiranje na droge.Najveći broj vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola bio je u dobnim skupinama od 18 do 24 godine i od 31 do 40 godine - poNajveći broj vozača imao je koncentraciju alkohola u rasponu od 0,5 do 1,0 g/kg - 291 vozač, dok je koncentracija veća od 1,50 g/kg utvrđena kod 141 vozača.