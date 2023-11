Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije

Tekst i foto: OBZ.hr

u Osijeku danas (9. studenoga 2023. godine) održan je sastanaks predstavnicima sastavnica civilne zaštite Grada Osijeka i okolnih općina na komu je razmatran njihovte mogućnosti unaprjeđenja sustava i rada u idućoj godini.Potom su načlanovipredstavili, a prvi put je predstavljen simulator potresa izrađen za edukaciju i podizanje svijesti građana. Prezentacija opreme je postavljena u okviru projekta „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ i Dana smanjenja rizika od katastrofa.- rekao je, načelnik Stožera CZ OBŽ i zamjenik župana, te zahvalio na predanom radu svim operativnim snagama civilne zaštite. Posebno je zahvalio Ravnateljstvu CZ na organizaciji danas održanih edukacija i simulacija elementarne nepogode., pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Osijek, rekao je da se predstavljanjem projekta Ravnateljstva civilne zaštite „“ želi osvijestiti građane o tome kako se pripremiti za nesreće i katastrofe te kako reagirati nakon njih.- kazao je Grgec.- istaknuo je, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka.Inače, na početnom sastanku Stožera CZ OBŽ naglašeno je kako je prethodno razdoblje na području Osječko-baranjske županije obilježiopoput ukrajinske krize, poplava, požara i afričke svinjske kuge tijekom kojih je osobito do izražaja došla kvalitetna i pravovaljana reakcija sustava civilne zaštite.- poručio je Mato Lukić.Ravnateljstvo civilne zaštite Područnog ureda Osijek je prezentiralo pripremu zas naglaskom na izazove nepovoljnih hidrometeoroloških uvjeta poput porasta vodostaja, kiše i jakih vjetrova te destrukcije prometnica. Razgovaralo se i o obvezama gradova i općina u sustavu civilne zaštite te su najavljene nove edukacije građana.- rekao je Zvonko Grgec, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Osijek.Planirane radionice održavat će se u poslijepodnevnim satima i neradnim danima kako bi bile dostupne što većem broju građana, trajat će tri sata, a bit će organizirane u koordinaciji Ravnateljstva civilne zaštite i gradova i općina.U okviru obilježavanjau Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku održana je vježba civilne zaštite.