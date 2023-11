Osijeku

prepoznatljiv

rijeci i bogatoj kulinarskoj baštini

Osijek Gourmet

vrhunske kulinarske stručnjake

raznolikost jela

Tjedan riječne ribe

autentičnu kulinarsku baštinu

Restoran zimska luka, Restoran Waldinger, Restoran Projekt 9, Čingi Lingi Čarda, Čarda kod Baranjca, Restoran kod Javora, Restoran crna svinja, Restoran Corner, Lulu fusion bistro

Stevom Karapandžom i Željkom Nevenom Bremecom

Turističke zajednice grada Osijeka

Steve Karapandže

Željka Nevena Bremeca

film

kreativan i vizualan

gastronomiju i sport

Željka Balja

Što je na meniju trendova u gastronomiji?

TouchBistro Diner Trends Reportu 2023.

Riječna riba, snažan gastro adut turizma kontinentalne Hrvatske

Tomica Đukić

Saša Breznik

Stevo Karapandža

Željko Neven Bremec

Željka Klemenčić

Domagoj Sever

gastronomiju

odličan proteinski obrok

kvalitetna jela

ključna komponenta

promocija vrhunskih slavonskih proizvoda

Tekst: TZGO

Foto: Mario Đurkić/Horizont Solutions

, koji jepo svojoj, održava se drugo izdanje projekta. Ovaj projekt, koji okuplja, ovog je puta stavio naglasak naod riječne ribe, koja su karakteristična za Osijek i njegovu okolicu.održava se sve do 13. studenog 2023., pružajući posjetiteljima priliku da istražeovog grada.Jelovnici po promotivnim cijenama mogu se pronaći u devet renomiranih osječkih restorana:u kojima će gosti, putnici namjernici, moći kušati delicije poput perkelta od soma, čipsa od šarana, smuđa na različite načine, razne paštete i drugo te sljubiti ih s vrhunskim vinima koja dolaze iz plodnih vinogradskih područja Slavonije i Baranje.Masterclass saoduševio je prisutne s novim ribljim kreacijama u jesenskom ruhu.U organizaciji, u utorak, 7. studenog u restoranu Projekt 9, održan je masterclass pod vodstvom, ambasadora ŠKMER-a za Kvarner i Istru i međunarodnog kuharskog sudca i, chefa i edukatora, voditelja prve kuharske Akademije u RH, predsjednika udruge Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija, koji su tom prigodom pokazali atraktivnu pripremu i obradu riječne ribe.Zvijezda Karapandžina tanjura bio je file soma na podlozi od basmati riže i poriluka, garnitura od crnog grožđa s umakom od šafrana i tajnim umakom, a Željko Bremec pripremio je file tolstolobika marinirana u naranči i ružmarinu s trakicama marinirana tolstolobika s đumbirom, umakom od soje i kineskim rezancima.Nakon dinamičnog masterclassa premijerno je prikazan i promotivniproizašao iz projekta Osijek Gourmet, koji krozkoncept spaja, glavne turističke adute Osijeka. U jednominutnom filmu prikazana je raznolikost autentičnih namirnica ovog područja i njihov utjecaj na potrošače koji sve više cijene zdravstvene prednosti ovih namirnica i uključuju je u svoju prehranu te proizvođače koji osiguravaju koncept farm-to-table (od farme do stola), potičući vezu između potrošača i proizvođača.Nakon uvodnog dijela,, poduzetnica u turizmu održala je kratko izlaganje na temu „“. Istaknula je da su prema, kvaliteta hrane, lokacija, usluga, cijena, higijena, atmosfera, family-friendly, brzina usluge, preporuke i podrška lokalnim proizvođačima ključni faktori pri izboru restorana.Za stručnu javnost nastavno je održan i panel na temu „“. Ovogodišnji panelisti bili su, chef restorana vinarije Josić i Hrvatske nogometne reprezentacije,, predsjednik uprave PP-a Orahovica d. o. o.,, ambasador ŠKMER-a za Kvarner i Istru i međunarodni kuharski sudac,, chef i edukator, voditelj prve kuharske Akademije u RH, međunarodni kuharski sudac, predsjednik udruge Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija,, novinarka, urednica i članica žirija u kulinarskoj emisiji „Tri, dva, jedan – kuhaj“ i, nagrađivani fotograf, travel blogger i vlasnik agencije za marketing i promociju Croatia Nomad.Razgovor je moderirala Željka Balja koja se sa svojim sugovornicima dotaknula mnogobrojnih pitanja na temu riječne ribe i njezina potencijala za razvoj turističke ponude Slavonije i Baranje.Okupljeni su zaključili da je na globalnom turističkom tržištu jedan od glavnih motiva putovanja usmjeren nate da je slatkovodna ribakoji sadrži vitamine, minerale te kvalitetne i lako probavljive bjelančevine.Kuharima je želja suvremenom gastronomijom gostima ponuditi više od fiš-paprikaša i šarana na rašljama i sličnih tradicionalnih jela ovog područja, zato sve više eksperimentiraju s riječnom ribom kako bi stvorili neobična i privlačna jela. Šaran se na ovom području konzumira od davnina, a u PP-u Orahovica, najvećem uzgajivaču i prerađivaču slatkovodne ribe u Hrvatskoj, uzgoj se temelji na tradiciji staroj više od 100 godina.Digitalno pretraživanje i recenzije na raznim platformama (Google recenzije, Trip Advisor, mediji/portali, blogovi, Facebook, Instagram i dr.) omogućavaju potrošačima da lako pronalaze restorane koji nudes riječnom ribom, dok na odluku o izboru restorana mlađe generacije utječu i utjecajni ljudi na internetu.Možemo zaključiti da je riječna riba postalagastronomskih trendova zbog svoje održivosti, nutritivne vrijednosti i mogućnosti raznovrsne pripreme. To je ujedno prilika i za brendiranje Osijeka, ali i cijele Slavonije i Baranje koja obiluje ovakvom ponudom.Tjedan riječne ribe održava se u sklopu projekta Osijek Gourmet kojem je ciljkao potencijala razvoja gourmet turizma grada Osijeka i okolice edukacijama i valorizacijom postojećih autohtonih i tradicionalnih proizvoda. Projekt je zamišljen kao četverogodišnja manifestacija koja će i iduće dvije godine staviti naglasak na jednu grupu premium slavonskih proizvoda, kulen i divljač te tako stvoriti zaokruženu gourmet ponudu grada i regije.Projekt TZ grada Osijeka podržavaju partneri Hrvatska turistička zajednica, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Glas Slavonije d. d.S obzirom na to da se bliži Martinje, blagdan sv. Martina – zaštitnika vinara i vinograda, organizatori pozivaju na izlet u ovu pitoresknu regiju, kušanje mnogobrojnih ribljih jela i, naravno, njihovo sljubljivanje s vrhunskim vinima poznatih vinogorja u Đakovu, Feričancima te uz samu obalu Dunava, u Baranji i Erdutu. Sve u svemu, još jedan razlog zašto posjetiti Osijek u zlatnu jesen kada njegova ljepota dobiva onaj poseban šarm.