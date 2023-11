Kulturni centar Osijek

raspisuje javni poziv za davanje u zakupza pružanje djelatnosti prigodne prodaje i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „“. Manifestacija „Advent u Osijeku 2023“ održat će se u razdobljuu Osijeku na lokacijama. Organizatori manifestacije „Advent u Osijeku 2023.“ su. Sudjelovanje podrazumijeva izlaganje, prodaju i prezentaciju autohtonih proizvoda i usluga te prezentaciju gastronomske ponude.Kontekst: Grad je prigodno ukrašen, s naglašenim lokacijama koje „pozivaju“ na šetnju.Prva ključna lokacija je Konkatedrala sv. Petra i Pavla ispred koje je tradicionalno smješten adventski vijenac i centralni bor i gdje se uz prigodni program svake nedjelje nakon večernje mise pali adventska svijeća. Kako na tu lokaciju stižu i jaslice, ona će biti aktivna od 01.12.2023. do 07.01.2024. godine. Druga ključna lokacija je Tvrđa, koja zbog svoje atraktivnosti i sceničnosti, slovi kao jedna od omiljenih adventskih lokacija u Hrvatskoj.Zona A predstavlja kontinuirani centralni program Adventa u Osijeku 2023. godine, Advent u Tvrđi. Uz svakodnevnu ponudu prigodne hrane i pića, zonu će obilježiti tradicionalni božićni ugođaj, prodaja suvenira i tradicijskih proizvoda u toplom božićnom ambijentu. Program podrazumijeva i pozornicu za glazbeni program, dječji program i različite aktivacije. Vikendom će Zonu A dodatno obilježiti tematski festival svijetla.Vrijeme: 01.12.2023. – 25.12.2023.Zonu B obilježava Festival jelki – Trg svetog Trojstva bit će obogaćen velikim okićenim jelkama koje će posjetitelje dovesti do sada već prepoznatljivog najvećeg panoramskog kotača u Hrvatskoj. Zonu B obilježit će i otvaranje Središnjeg ureda Djeda Božićnjaka u Osijeku. Vikendom će i Zonu B dodatno obilježiti tematski festival svijetla.Vrijeme: 01.12.2023. – 25.12.2023.Zonu C opisuju 4 Adventska festivala za 4 vikenda, božićni ugođaj i glazbeni programi na velikoj pozornici, uz prigodnu ponudu hrane i pića.Vrijeme:01. i 02.12.2023.08. i 09.12.2023.15. i 16.12.2023.22. i 23.12.2023. + Badnjak 24.12.2023.Uz navedeni koncept važno je naglasiti kako ćeponovno biti Kod školjke te kako će Tvrđa ove godine biti domaćin i novogodišnjeg programa, i dječjeg i večernjeg i za tu prigodu dodatno će se aktivirati i Trg Vatroslava Lisinskog.Sve detalje možete pronaći na web stranici TZ-a Osijek