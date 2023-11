Aktualna svjetska pobjednica

[Sponzorirani članak]

(World Winner 2023.), bit će predstavljena na, koju u subotu uorganiziraBit će to prvo pojavljivanje pobjednice nakon Svjetske izložbe održane u Francuskoj 28. i 29. listopada, ističu njeni vlasnici i uzgajivači dugodlakih S, koji dolaze iz Slovenije.je pobijedila brojnu konkurenciju u kategoriji 3. starosnom razredu mačića, jer je tek napunila 7 mjeseci. No, od prve izložbe se pokazala izvrsnom jer jekao najljepša mačka izložbe, a isto je ponovila na još. Tako se kvalificirala za svjetsku izložbu, najveći događaj krovne felinološke organizacije FIFe, gdje se natjecalo oko. Cake Me, ili kako ju vlasnici od milja zovu, prava je princeza u svom kućnom okruženju, koja je svjesna svoje ljepote, ali poput svih mačaka najviše voli jesti, igrati se i maziti, ističe Nina.je najnovija pasminanastala spontanom mutacijom 1987. godine, kada je mačka u skloništu za životinje u američkoj državi Montani na svijet donijelaod kojih jedno s neobičnom kovrčavom dlakom. Uskoro je započeo uzgoj, a u krovnoj felinološkoj organizaciji FIFe Selkirk Rex u potpunosti je priznat 2017. godine. Prema standardu to su srednje velike do velike mačke sa snažnim kostima, zaobljene glave s velikim okruglim očima i blagim izrazom, te blago pravokutnim i vrlo mišićavim tijelom ispod meke dlake. Opuštene su i nježne, druželjubive i tolerantne, umiljate i zaigrane.Uz dugodlake Selkirk Rexe na izložbi će biti prikazano još osam pasmina,, ukupno 53 mačke svih starosnih razreda.Revijalna izložba na 1. katu Portanove za posjetitelje će biti otvorena. Cijena ulaznice za odrasle iznosi, za djecu, umirovljenike i invalide je, a dostupne su i obiteljske ulaznice odkoje uključuju dvije ulaznice za odrasle i dvije dječje.