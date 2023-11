centru Bizovca

spomen obilježje u počast poginulima i ranjenim hrvatskim braniteljima i civilima

ratnih zrakoplova

četiri aviobombe

šest raketa

jedan pripadnik ZNG-a

ranjeno je pet osoba

raketirala

teško ranjena

12 raketa

tri policajca i tri civila

11-godišnji dječak

dva policajca i 14 civila

velika materijalna šteta

Općina Bizovac i Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Baškim Saljiji

Ivan Anušić

Goran Ivanović

Srećko Vuković

Ladislav Bece

Željko Živanović

Marko Ratković

Matko Šutalo

Ljerka Vučković

Ovo je jedan u beskrajnom nizu ratnih zločina koje su JNA i srpske paravojne postrojbe, odnosno agresori na Hrvatsku učinili prema civilnom stanovništvu od 1991. do 1995. godine, a ovdje u Bizovcu gađajući isključivo civilne ciljeve. Iza sebe su ostavili sedam mrtvih, među kojima su i 11-godišnje dijete i tri civila. Ključno je to ne zaboraviti i nastaviti tražiti odgovorne. Iako se čini uzaludno tražiti počinitelje nakon 32 godine, ne smije se od toga odustati i na taj način promatrati događaje i ljude koji su ostavili svoje živote da bi danas imali slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Zahvaljujem svima koji su pokrenuli inicijativu za ovaj spomenik i apsolutno podržavam podnošenje kaznene prijave protiv počinitelja, pilota JNA te njihovo privođenje hrvatskom pravosuđu, a nadam se da će se to ipak dogoditi

Ivan Anušić

Srećko Vuković

I sada nas boli sve što se dogodilo na ovom mjestu, gdje je palo najviše raketa i gdje su poginuli naši prijatelji, policajci, naši susjedi. Taj trenutak svi koji su ovdje bili nikada neće zaboraviti, a ovo spomen obilježje će ostati trajno upravo na mjestu događaja i svi koji ovdje prođu zastat će i pitati se što se dogodilo

Dalibor Cvetković

I nakon toliko godina teško je i govoriti o tomu, a nitko još uvijek nije odgovarao za to. Naša majka ni danas ne može doći na ovo mjesto, a otac nekako skupi hrabrosti

Josip Marinić

Josip Jurenac, Slavko Vidaković i Darko Kovačević

Tomislav Kranjčević, Reza Vuković

Dragan Cvetković

Baškim Saljiji i Zlatko Štulac

Zlatko Kaić, Antun Kraštek, Matija Kojundić, Marija Pavle, Vitorio de Paolo, Marija Đerki, Agica Sudar, Ana Pavić, Josip Andraković, Slavko Mateašić, Verica Glavaš, Milica Magušić, Ivan Ladišić, Damir Ivanović, Anđelo Stanić, Željka Galić, Dražen Lacković, Spomenka Lacković, Zoran Kovačić i Franjo Plazonić

Tekst i foto: OBZ.hr

otkriveno jekoji su stradali u napadutzv. JNA na ovo naselje 7. studenoga 1991. godine. Tog dana su iz tri MIG-a prvo izbačenete ispaljenona Hotel Termia, pri čemu je poginuo, a. Dva zrakoplova suželjezničku postaju i okolne kuće te jejedna civilna osoba. Dva sata kasnije napad je ponovljen s dva zrakoplova koji su ispalilina sam centar Bizovca. Poginula su, među kojima je bio i. Teške ozljede pretrpjela su, a nastala je ina benzinskoj postaji i obiteljskim kućama. Za ovaj zločin nitko nije odgovarao.Spomen obilježje zajednički su podigli, a otkrio ga je hrvatski policajac, koji je teško ranjen toga dana. Uz mnoge mještane Bizovca, članove obitelji stradalih, sudionike i svjedoke tog tragičnog događaja 1991. godine, otkrivanju spomen obilježja jučer su nazočili župan, saborski zastupnik, načelnik Općine Bizovac, načelnik Policijske uprave osječko-baranjske, izaslanik ministra obrane general bojnik, izalsanik ministra hrvatskih branitelja, gradonačelnik Grada Valpova, zamjenica gradonačelnika Grada Belišća, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugi uzvanici.- rekao je županOpćinski načelnikkazao je kako su prošle 32 godine, ali bol nije manja.- istaknuo je Vuković., brat poginulog dječaka Dragana, kazao je kako su tog dana bili zajedno na tom mjestu. Dalibor je kao 19-godišnjak tada bio pripadnik ZNG-a te je teško ranjen.- emotivno je iskazao.U tragičnom događaju 7. studenoga 1991. godine poginuli su pripadnik ZNG-a, policijski službenicite civilii maloljetni, rođen 1980. godine. Teške ozljede pretrpjeli su policijski službenicite civili