Tekst i foto: Martina Papak

U sklopu projekta, koji je započeo 11. ožujka 2022. te će trajati sve do 11. studenog 2023. godine, održana jeu osječkoj Staroj pekari na kojoj susvih provedenih aktivnosti na projektu, a koje je predstavila voditeljica projekta. Završnu konferenciju ovoga projekta, čiji je nositeljdok su projektni partneri turistička agencija, podržali su i zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka, kao i savjetnik Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom,Inklutour je krozprovodio razne aktivnosti i to na područjuu koje su bili uključeni brojni stručnjaci, udruge iz navedenih županija, kao i brojni predavači i mentori, ali i pružatelji usluga u turizmu.Tako su kroz projektdva programa, svaki u trajanju od 120 sati i to za Voditelja/icu inkluzivnih turističkih sadržaja i Voditelja/icu inkluzivnih slobodnih aktivnosti u turizmu. Navedene programe uspješno je završilos invaliditetom za koje su osmišljeni, izrađeni i distribuirani posebni priručnici za svaki obrazovni program. Također, priručnici su izrađeni i za predavače.U sklopu projekta uspješno su unaprijeđena i provedena dva neformalna obrazovna programa, svaki u trajanju od 56 sati, naziva „“ i „“ koje je vodila, voditeljica neformalnih edukativnih programa. Programi su provedeni i za osobe s invaliditetom, ali i za predavače i mentore s ciljem poboljšanja komunikacijskih vještina i digitalnog znanja. Navedene programe uspješno je završilos invaliditetom te 24 predavača i mentora.Tijekom trajanja projekta Inklutour, omogućena je iosobama s invaliditetom, na grupnoj i individualnoj razini, kroz koju je prošlos invaliditetom, a također je omogućeno i profesionalno usmjeravanje na kojoj je sudjelovalo ukupno 54 osobe s invaliditetom.No, uz mnoštvo, održano je i ukupnokoje je organizirala i vodila, PR stručnjakinja na projektu, s ciljem promoviranja inkluzije u društvu i na tržištu rada i to kroz razne festivale, sajmove, radionice, seminare, javne okrugle stolove te predavanja i konferencije. Također, izrađena je i posebna mobilna aplikacija „“, namijenjena upravo osobama s invaliditetom, a koja pruža pregled svih najvažnijih turističkih atrakcija u gradu Osijeku s detaljnim opisom, ali i informacijama o pristupačnosti određenih lokaliteta, muzeja ili kazališta.Ovim projektom se kontinuirano radilo na osvješćivanju i senzibiliziranju javnosti po pitanju inkluzije osoba s invaliditetom, ponajviše kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem stvaranja bolje zajednice i pristupačnijeg okruženja.Projekt Inklutour financiran je iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda i to u ukupnom iznosu od 2.316.445,32 HRK, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „” u okviru Operativnog programa „”.