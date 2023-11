asfaltiranju i uklapanju istočnog kolničkog traka

Vinkovačkoj ulici

od Dunavske do kružnog toka „Đakovština“

obustava prometa

S tim u svezi, u vremenskom periodu od srijede 8. studenog od 23:00 sata do petka 10. studenog do 20:00 sati:

Od četvrtka 9. studenog 2023. godine zbog asfaltiranja kolnika u ulici Vinkovačka cesta vezano za projekt modernizacije tramvajske pruge u Osijeku, zatvara se za sav promet dio ulice. Zbog nemogućnosti prolaska predmetnom dionicom, potrebno je preusmjerenje i izmještanje trase prometovanja samo u smjeru jug – sjever (od Mačkamame do Đakovštine) za sljedeće autobusne linije:

Zbog izvođenja radova nana dionicis otvorenom dionicom zapadnog kolničkog traka nužna jena prometnoj traci zapadnog kolničkog traka za smjer od juga ka sjeveru (unutarnja prometna traka zapadnog kolničkog traka) i preusmjeravanje na obilazne pravce, prema prometnom elaboratu: Privremena regulacija prometa tijekom izvođenja radova u Ulici Vinkovačka cesta u Gradu Osijeku, broj projekta 30/2023.- Privremeno se obustavlja prometni tok za smjer od juga ka sjeveru (unutarnja prometna traka zapadnog kolničkog traka) u Vinkovačkoj ulici na dionici od Dunavske do kružnog toka “Đakovština”;- Unutar prethodno navedenog perioda zbog ličenja stropa podvožnjaka Vinkovačka I, obustavlja se u potpunosti promet na dionici ulice Vinkovačka cesta od kružnog toka “Đakovština” do Dunavske ulice od srijede, 08. studenog od 23:00 sata do četvrtka 09. studenog do 05:00 sati, i od četvrtka, 09. studenog od 23:00 sata do petka 10. studenog do 05:00 sati.- autobusna linija 6: IVANOVAC – TVRĐAVICA, i- tramvajska linija 2 (voze autobusi): BIKARA - TRG Lj. GAJA - UL. HRVATSKE REPUBLIKEObilazak zone radova za autobusnu liniju br. 6 je samo u dolasku prema Gajevom trgu, i počinje na Vinkovačkoj cesti od autobusnog stajališta Gacka ul. istok – desno Drinskom ulicom (bez zaustavljanja na Drinskoj ulici) – lijevo Ul. kneza Trpimira – lijevo Vukovarskom (gdje se nadalje koriste sva autobusna stajališta) – Gajev trg – Ul. Hrvatske Republike – Županijska – okretanje u kružnom toku Đakovština – te dalje Županijska – Ul. Hrvatske Republike – Gajev trg – Vukovarska – lijevo na Trpimirovu - do Tvrđavice. Koriste se sva stajališta i sa sjeverne i južne strane od Euro doma do Županijske ulice. U povratku linija br. 6 iz Tvrđavice za Ivanovac prometuje ustaljenom trasom preko Gajevog trga – Ul. Hrvatske republike – Županijskom – Đakovština – Vinkovačka – Mačkamama i dalje prema Brijestu, Antunovcu i Ivanovcu.Obilazak zone radova za tramvajsku liniju br. 2 (voze autobusi): od Bikare do ulice Vinkovačka cesta prometuje redovnom trasom, te nakon okretanja u kružnom toku na Mačkamami preusmjerava se nazad Vinkovačkom (koristi se i autobusno stajalište Gacka zapad kao zamjena za stajalište Mačkamama istok) na južnu obilaznicu – Ul. sv. L. B. Mandića - Đakovština - desno u Reisnerovu – Autobusni kolodvor – Željeznički kolodvor – Stepinčeva – Gajev trg – Ul. Hrvatske Republike – Županijska – Đakovština – Vinkovačka – Mačkamama – Bikara.Autobusna linija br.7 Drinska – Uske njive – Drinska prometuje po ustaljenoj trasi. Navedena preusmjerenja važe do završetka radova (planirano 3-5 radnih dana).