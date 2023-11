Nogometaši Osijeka

Opus Areni

Hajduk

Zorana Zekića

Dobro je uvijek igrati iako me nekada smeta što nemam još poneki trening. Puno se toga događa u kratko vrijeme ali nema kukanja, imali smo imali smo bolan poraz u subotu. Analizirali smo, ne treba se skrivati iza poraza, no imali smo dobrih stvari a sve je otišlo na stranu Gorice. U srijedu već imamo novu utakmicu, novi izazov, igramo pred domaćom publikom i postavit ćemo se da 90 minuta budemo agresivni i hrabri, da prepoznamo sve one izazove koje utakmica nudi, a onda da se na kraju svi zajedno radujemo

Uz pomoć navijača dati 200 posto

Možemo pričati o puno aspekata s te utakmice, ali jedina istina je da smo tu utakmicu izgubili i to bolno s 3:0. Moram reći da je meni to jedan od najglupljih i najtežih poraza. U tome svemu sreća je da u srijedu imamo novu utakmicu pa ne možemo dugo razmišljati o svemu tome. Napravili smo analizu dobrih i loših strana, a samo molim Boga da dođe trenutak da imamo dovoljno vremena i dovoljno profila da igramo malo ofenzivniji nogometa i da imamo veći pritisak. Mislim da smo u Velikoj Gorici bili na dobrom tragu, ali ne treba se lagati, detalji kako smo primili posebice prvi gol se ne smiju događati. Ima još dosta stvari u promišljanju, ali nakon svega moramo pokazati karakter, tko smo i što smo, pa uz pomoć naših navijača dati 200 posto.

Biti dobri s loptom

Puno je nekakvih zamki pa ne treba previše filozofirati da sve ne otiđe u neku drugu krajnost. Ove tri, četiri utakmice smo mijenjali i sisteme i igrače, tražimo najbolje rješenje i moramo se nositi s ovime u kakvom smo stanju. Želimo biti što opasniji, ne moram trošiti vrijeme na motivaciju svojih igrača već moram ja malo stati na loptu da ne bi sve otišlo u neko ne ciljano napadanje ili presing… Želim da moja momčad igra dobro s loptom, da tražimo što više dubinu, da smo kvalitetni u priključku, a u obrani da budemo još koncentriraniji

Tekst i foto: NK Osijek

u srijedu 8. kolovoza od 17 sati nadočekujuu zaostaloj utakmici 3. kola SuperSport HNL-a. Nakon poraza u Velikoj Gorici jedini cilji igrača Bijelo-plavih je povratak na pobjednički kolosijek., rekao je Zekić.Utakmica u Velikoj Gorici i dalje je predmet analiza u bijelo-plavom taboru, a trener Zekić u kratko vrijeme radio je na ispravljanju slabosti i dodatnom uigravanju dobrih stvari s tog gostovanja.Trener Osijeka povratnički debi na klupi imao je na Poljudu gdje su Bijelo-plavi slavili, ali na Opus Areni se igra utakmica bez dodirnih točaka u odnosu na onu iz Splita., istaknuo je Zoran Zekić.