Tvrtka Log Ekspert Five imala je pravo građenja i do sada je u proračun Grada Osijeka za zemljište uplatila 240.000 eura. Mi smo krajem rujna ove godine raspisali natječaj za ovih 17 ha, a prije toga smo okrupnili devet čestica u jednu, te, kao jedini veliki grad, ukinuli komunalni doprinos za sve gospodarstvenike koje grade gospodarsko poslovne objekte. Na natječaj se javila tvrtka Log Expert Five, ponudila 5,37 milijuna eura, što je i više od procijenjene vrijednosti. To je najveća vrijednost zemljišta koju je grad Osijek unatrag 30 godina prodao i mi ćemo na idućem gradskom vijeću predložiti, s obzirom na to da zakupac ima sve potrebne uvjete, da Grad Osijek ovo zemljište proda za 5,37 milijuna eura

Unatrag 10 godina bilježimo rekordnu visoku zaposlenost i rekordno nisku nezaposlenost. Samo u odnosu na rujan prošle godine, u rujnu ove godine u gradu ima preko 1000 ljudi zaposlenih više. To su uistinu brojke s kojima možemo biti zadovoljni. Nastavljamo dalje raditi, ne mislimo ovdje stati. Grad Osijek je izašao na investicijsku mapu i Europe i svijeta

U svim našim poslovnim zonama popunjenost je veća od 50 posto. Isto tako, daleko smo odmakli u pregovorima s još nekim investitorima, koje vjerujem da ćemo uskoro i predstaviti. Ova naša zona je na odličnom mjestu, grad Osijek svakako će nastaviti ulagati u nju, pa ćemo na idućem vijeću predložiti daljnje opremanje zone. U naredne dvije godine u zonu planiramo uložiti dodatnih 1,7 milijuna eura kako bi privukli još investitora. Govorimo o proširenju ceste, kružnom toku, javnoj rasvjeti te svim pratećim infrastrukturnim projektima. Uistinu možemo biti zadovoljni

Ova investicija će svakako u budućnosti u potpunosti promijeniti Osijek u ekonomskim i demografskim okolnostima. Tvrtka Jabil, koja je odlučila investirati u Osijek i Osječko baranjsku županiju, tvrtka je koja ima 260.000 zaposlenih diljem svijeta. To jasno govori koliko je to jaka i snažna tvrtka, koja će ovdje u budućnosti zapošljavati veliki broj ljudi i svojim potencijalom demografski i ekonomski oporavljati i razvijati Osijek i Osječko baranjsku županiju

Naši izvođači dali su si truda, kao i cjelokupno rukovodstvo ovoga projekta, da projekt ide planiranim tijekom i bude dovršen 2024. godine. Trenutačno izvodimo radove na dovršetku monolitne armirano-betonske konstrukcije, paralelno s njom izvodimo montažnu konstrukciju i fasaderske te krovopokrivačke radove, a u tijeku su i radovi na prometnim površinama

Tekst i foto: Grad Osijek

Osječki gradonačelniki župan osječko-baranjskiobišli su u subotu ugradilištena području grada i županije,Gradonačelnik Radić izvijestio je kako radovi napreduju, a završetak se očekuje 2024 godine.– rekao je gradonačelnik Radić.Podsjetio je kako Osijek trenutačno bilježite napomenuo da je u fokusu razvoj gospodarstva, privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mjesta.– istaknuo je gradonačelnik Radić.Dodao je kako je Grad uputio zahtjevza darovanjem još 36 ha zemljišta u zoni Nemetin te da je vrednovanje u tijeku.– kazao je gradonačelnik Radić.Župannaglasio je da bez jake ekonomije i gospodarstva grada Osijeka nema niti jake Slavonije ni istoka Hrvatske.– istaknuo je župan Anušić.Dodao je kako će u osječkojpovećavati upisne kvote i prekvalificirati radnu snagu za potrebe Jabila te istaknuo da je dolazak ove tvrtke potvrda kvalitetnih političkih okolnosti u gradu i županiji., glavni nadzorni inženjer, potvrdio je kako radovi na objektu od 48.000 m2 napreduju planiranom dinamikom.– rekao je Špoljarić istaknuvši da u prosjeku bude oko 200 radnika na gradilištu.