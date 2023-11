Državni inspektorat

Smrznuto lišće limete i Škampi, smrznuti

Smrznuto lišće limete

Salmonella virchow

Podaci o proizvodu

Škampi

sulfita

Podaci o proizvodu:

Foto: Pexels.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu dva proizvoda;, BDMP, 100 g (16052 *Spices lime leaves BDMP 100g), LOT 66135, najbolje upotrijebiti do 15.05.2025. povlači se iz prodaje zbog utvrđene bakterijeProizvođač: Bangkok Dehydrated Marine Product Co., Ltd, TajlandUvoznik: Heuschen & Schrouff OFT BV, Landgraaf , NizozemskaStavlja na tržište: PEKINŠKA PATKA j.d.o.o., Samobor(Nephrops norvegicus), 21-30 S 25% Glazure, 1kg, smrznuti, LOT broja 21555, upotrijebiti do 29.08.2024. povlači se iz prodaje zbog povećane količinekoji nisu označeni na proizvodu.Proizvođač: Laeso fish ltd, Peterhead, Ujedinjeno KraljevstvoVeleprodaja: METRO CASH & CARRY d.o.o.,Zagreb