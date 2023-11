osvajanje novih bodova

Jako bitna utakmica. Morati ćemo biti koncentrirani, puno bolji u nekim detaljima nego što smo trenutno. U čemu najviše? To ću ipak zadržati za svlačionicu. Neću reći da nisam zadovoljan, ali tražimo način da bismo neke igrače optimalno iskoristili. Nadalje, malo me smeta što svi zivkaju ovih dana. Neka nas puste na miru da se koncentriramo na svoj posao, a ne da pričamo o ulaznicama za derbi sljedećeg tjedna. Sada nas zanima isključivo Gorica, to je jedino normalno. Sutra nas očekuje jako dobar protivnik koji igra i ove sezone odličan nogomet. Pokazat ćemo našim dečkima u analizi njihove kvalitete, ukazati i na poneku manu, nadajući se najboljem

Zoran Zekić

Prepoznavati situacije na terenu

Moramo biti čvršći, agresivniji i kompaktniji. Neke me stvari jako smetaju. Recimo, vidio sam u Karlovcu više discipline kod njih, nego u našim redovima. Da se nitko ne naljuti, ako može trećeligaš, onda moramo i mi. Bitno je kako ulazimo u utakmicu, da prepoznajemo određene situacije i okolnosti na terenu i da vidimo što trebamo mijenjati. Nadam se da će to u subotu izgledati dobro s naše strane. U svakom slučaju, trebamo imati početnu varijantu i onu pričuvnu. Ne samo zbog nas nego i uslijed onoga što će Gorica pokušati na terenu da bi nam iznenadila.

neće biti spremni

ozljeda

Caktaš je i dalje ukočen, a Fiolićeva tetiva još uvijek bolna, oni nisu u kadru. Imamo na treninzima nekolicinu mlađih igrača iz juniora i to me veseli, iako naravno nisam sretan što spomenutog dvojca neće biti u Velikoj Gorici.

