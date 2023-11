Osijek Gourmeta

renomiranih osječkih restorana

gourmet oaza

Tjedna riječne ribe

od 3. do 13. studenog

autentičnu slavonsku i baranjsku kulinarsku baštinu

Promotivni meniji tradicionalnih jela u modernom jesenskom ruhu

Tjednom crne slavonske svinje

rijetku autohtonu namirnicu

riblji meniji

Restoran zimska luka, Restoran Waldinger, Restoran Projekt 9, Čingi Lingi Čarda, Čarda kod Baranjca, Restoran kod Javora, Restoran crna svinja, Restoran Corner, Lulu fusion bistro

specijaliteti

Đakovu, Feričancima

obalu Dunava, u Baranji i Erdutu

Riječna riba kao gastronomski adut turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj

Gastronomska putovanja sve su veći trend

nezaboravnu uspomenu

U sklopu drugog izdanja, devetpostat će pravatijekom, koji će se održati, otkrivajućiPrva godina Osijek Gourmet projekta privukla je pozornost s, čime je istaknulakoja se počela uzgajati u okolici Osijeka u 19. stoljeću. No, ove godine, pažnja gurmana usmjerena je prema vodama rijeka Drave i Dunava te brojnim slavonskim jezerima koji su dom nekim od nadaleko poznatih vrsta riba, poput soma i šarana.Riječna riba upravo će u ovom periodu dobiti zasluženu pažnju stručnjaka, a kuhari osječkih restorana prikazat će izvanredne kreacije riječne ribe u svim svojim aspektima.Tijekom trajanja Tjedna riječne ribebit će dostupni u devet renomiranih restorana u Osijeku:Iako većina ovih restorana nudi barem jedno jelo od riječne ribe u svojim redovnim jelovnicima, tijekom Tjedna riječne ribe ta će jela biti u fokusu po promotivnim cijenama.U Osijeku riba uvijek pliva više puta – u Dravi ili Dunavu, kotliću, a potom i vinu!Na menijima će se naći klasičnipoput perkelta s domaćim tijestom (često u kombinaciji sa sirom i slaninom) te legendarni fiš-paprikaš koji broji mnoge poklonike u Osijeku. Smuđ orly zadovoljit će one koji preferiraju nježniji, ali ništa manje ukusan okus, dok će šaran na rašljama u okolici grada oduševiti strpljive gurmane. Ne zaboravimo ni paštete od riječne ribe, savršene kao predjelo ili hrskavi čips od šarana za one koji vole grickati dok uživaju u raznolikim okusima.Osim što je Osijek domaćin bogate gastronomske ponude, istovremeno pruža i izvanrednu priliku za degustaciju najfinijih vina koje preporučuju ugostitelji, sommelieri i vinari.Ovaj grad okružen je poznatim vinogradima, uključujući vinogorja ute uz samu. Ovdje će vas domaćini rado provesti svijetom vinske umjetnosti – nijanse svježih voćnih tonova, duboke zemljane ili suptilne cvjetne arome, preporučujući savršene kombinacije vina koja će ne samo istaknuti okuse i arome jela, već i stvoriti nezaboravno umami iskustvo koje će dodirnuti sva vaša čula.Osim Tjedna riječne ribe, ovogodišnji Osijek Gourmet projekt okupit će u utorak, 7. studenog, ponajbolje hrvatske kulinarske majstore i degustatore koji će prisustvovati Masterclassu i panel-diskusiji na temu „Riječna riba, snažan gastro adut turizma kontinentalne Hrvatske“, koji će se održati u prigodnom prostoru restorana Projekt 9 na Dravi.Ovogodišnji panelisti su Tomica Đukić, chef restorana vinarije Josić i Hrvatske nogometne reprezentacije, Saša Breznik, predsjednik uprave PP Orahovica d. o. o., Stevo Karapandža, ambasador ŠKMER-a za Kvarner i Istru i međunarodni kuharski sudac, Željko Neven Bremec, chef i edukator, međunarodni kuharski sudac, predsjednik udruge Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija, Željka Klemenčić, novinarka, urednica i članica žirija u kulinarskoj emisiji „Tri, dva, jedan – kuhaj“ i Domagoj Sever, nagrađivani fotograf, travel blogger i vlasnik agencije za marketing i promociju Croatia Nomad. Moderatorica panela je Željka Balja, vlasnica obrta Autentika za poslovno savjetovanje i komunikacije, osnivačica Family Welcome portala te gostujuća predavačica na Veleučilištu Edward Bernays.Na globalnom turističkom tržištu jedan od glavnih motiva putovanja je gastronomija. Putnici više ne tragaju samo za spektakularnim pejzažima i povijesnim znamenitostima, već i za lokalnim okusima i autentičnim kulinarskim iskustvima. Prema najnovijim istraživanjima, čak 81 posto putnika izražava najveće zadovoljstvo isprobavanjem lokalnih jela i kuhinje na putovanjima, dok čak 75 posto putnika izražava poseban interes za gastronomsku ponudu lokalnih restorana. Ovaj trend posebno privlači mlađe generacije putnika koje vole otkrivati različite kuhinje i kulinarske inovacije.S obzirom na ovaj rastući trend gastronomskih putovanja, Osijek se ponosi činjenicom da je postao sve traženija destinacija za gurmane, što se ogleda u sve većem broju noćenja turista.No, Osijek nije samo destinacija za ljubitelje hrane; to je mjesto gdje se svaki zalogaj pretvara ui gdje svaka delicija ispriča priču o strasti prema kulinarskoj umjetnosti i dubokoj ljubavi prema lokalnoj baštini. Zato vas pozivamo da nam se pridružite tamo gdje se susreću rijeka, tradicija i strast kuhanja. Vidimo se u Osijeku!Projekt Turističke zajednice grada Osijeka, pod nazivom Osijek Gourmet, podržavaju partneri Hrvatska turistička zajednica, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Glas Slavonije d. d.