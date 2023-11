Prosvjetno-kulturnom centru Mađara u RH

prevenciji ovisnosti za mlade

Salzburgu

We have your back - Pazimo na tebe

Erasmus+

jačanje samopouzdanja i borba protiv ovisnosti

Tony Turković, Ištvan Tokai i Zsuzsanna Kadván

Tekst i foto: Mirela Berlančić

iz Osijeka sustavno se održavaju edukacije o(od 14 do 19 godina). Osim mladih edukacijama nazoče i njihovi roditelji te nastavnici.Na nedavno održanoj završnoj konferenciji u(7. listopada 2023.), predstavljeni su rezultati višemjesečnog projekta pod nazivomProjekt je realiziran u sklopu programa(ID: 2021-2-HU01-KA220-YOU-000050143, 1. 5. 2022. - 31. 10. 2023.) koji promovira i provodi Agencija za mobilnost i programe EU iz Zagreba.U fokusu projekta We have your back (Pazimo na tebe) bilo je, a projekt je okupio nekoliko europskih partnera: Europsku grupaciju za teritorijalnu suradnju (EGTS) iz Hrvatske, SALZUNG iz Austrije, Antropos iz Srbije, Szent Gellért Társaság iz Mađarske i Szórvány Alapítvány Fundatia Diaspora iz Rumunjske.iz EGTS Panonije, održali su zanimljive i profilaktične radionice za mlade iz Osijeka i okolnih mjesta. U sklopu radionica Kroz beskrajne staze ovisnosti, Krugovi ovisnosti i Hoćemo li se odlučiti za crvene cipele, pružene su informacije o razvoju i posljedicama ovisnosti. Također, pozitivno se djelovalo na proces osobnog razvoja i zdravog načina života.Partneri na projektu Pazimo na tebe istražili su zakonske okvire i politiku borbe protiv ovisnosti unutar matične zemlje i Eu. Na temelju trenutačnog stanja donesene su smjernice budućeg djelovanja koje će se i dalje temeljiti na sustavnoj edukaciji i profilaktičnosti.