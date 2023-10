Uvjerljivo, raspoloženo i hrabro

Čestitam svojim igračima na odličnoj utakmici od početka do kraja. Imali smo minimalno tehničkih grešaka. Uspjeli smo ostvariti dosta toga što smo cijeli tjedan uigravali, a Dino nas je popratio na golu. Što se tiče Trogira – ovako smo i tamo igrali 45 minuta, ali nismo uspjeli završiti kako treba. No, nema veze, ne treba se vraćati u prošlost. Dva boda su najbitnija, a ovo nam je i druga pobjeda u nizu na domaćem parketu. Imamo sada dva tjedna da se pripremimo za Moslavinu i zaokružimo cijelu priču

Što se tiče mog dobrog učinka, to moram zahvaliti ekipi što mi vjeruje. Jedni drugima smo ipak najveća podrška i međusobno se guramo u leđa. Cijeli smo tjedan naporno radili i trenirali, dobro smo analizirali tko gdje šuta i evo isplatilo nam se. Sada nam se zapravo vraća sve ono od početka sezone. Ova pobjeda i ovi bodovi puno znače za naš plan, ali i velika su nam motivacija za dalje

Tekst i foto: RK Osijek

. Od prve do posljednje minute, i to pred domaćom publikom.u sklopu 8. kola Paket24 Premijer lige-Lige A nadigrali sui na koncu slavili s 34:25. Bila je toVerajine momčadi na domaćem parketu.Poveli su Osječani u drugoj minuti pogotkom Ivana Lukca za 1:0 i, zapravo, do kraja susreta nisu ispuštali svoju prednost. Trogirani su pak na samom početku promašili dva sedmerca, a domaćini su to dobro iskoristili pa se već u desetoj minuti prekoodvojili na 7:3. Dosta energično igrali su Osječani, a gledatelji na Zrinjevcu to su znali prepoznati i. U 19. minuti pogotkomprvi su se put odvojili na +5, a takvu su razliku održali gotovo do kraja prvog dijela susreta. Na odmor se, ipak, otišlo sa 17:14 na semaforu nakon što jeuspješno realizirao sedmerac za goste.Brzo su se Trogirani vratili iz svlačionice iščekujući nastavak dvoboja. Opasno su zaprijetili odmah na početku, prekosmanjili su na minus jedan (18:17). No, tu su stali. Ili bolje rečeno – tu je Osijek nastavio. Zaredali su domaćini tri pogotka – u strijelce su se upisivali, pai brzo se vratili na nešto veću prednost s 21:17.Podsjetimo, i u prvom kolu su Osječani u Trogiru bilido 45. minute, a onda popustili. No, u nedjelju navečer tako se nešto nije moglo dogoditi. U posljednjoj četvrtini utakmice uspjeli su zapravo doći do svoje, i to s dva isključena prvotimca. Naime,zaradio jenešto ranije, u 40. minuti, a vratarizravniu 51. minuti pri čemu je skrivio i sedmerac. No,koji je potom stao na gol pobrinuo se da seOsijekovih vratara i „skinuo“šut. U tih posljednjih 15 minuta istaknuo se i mladikoji je izborio dva kaznena udarca, tri puta pogodio mrežu i postavio konačan rezultat 34:25.“, prokomentirao je nakon ogleda Osijekov strategU Verajinom kadru najbolji je strijelac ponovno biosa sedam postignutih pogodaka.šest je puta bio strijelac i dva puta asistent, aje postigao. Sjajan učinak imali su i Osijekovi vratari –obranio je, od čega tri sa sedam metara, a i sam je dva puta poentirao.u posljednjih je devet minuta zabilježio“, istaknuo je Hećimović.U gostujućim redovima najučinkovitiji je biosa stopostotnim šutom, odnosno sedam pogodaka. Po četiri puta u strijelce su se upisaliUz ovaprotiv „europskog“ Trogira, osječki su prvotimci skočili na peto mjesto ligaške ljestvice sa šest osvojenih bodova. Trogir je četvrtoplasirani s bodom više. Slijedi reprezentativna stanka, a nakon toga Osječani su ponovno na domaćem parketu gdje dočekuju Moslavinu. Ovakva predstava protiv Trogira zapravo je najbolji poziv gledateljima u Zrinjevcu da dođu i za dva tjedna podržati bijelo-plave.