Tekst i foto: RK Osijek

Veliko breme palo je s leđakada su u prošlom kolu došli do svojenad Goricom. Vidjelo seu momčadi, ali i motivacija uoči nadolazećih ogleda na domaćem parketu. Ovaj vikend tako, u sklopu 8. kola Paket24 Premijer lige-Lige A,u ŠD Zrinjevac dočekuju. Utakmica je na rasporedu u nešto drugačijem terminu – uNeizvjesno je bilo u prvom međusobnom ogledu. Verajina je momčad vodila sve do 54. minute, a onda su Trogirani zaredali par mini-serija i uspjeli izvući bod. Bila je toosječkog sastava ove sezone, posebice u gostima kod jakog Trogira. Bili su agresivni, raspoloženi, a čak se i vratar Hećimović dvaput upisao u strijelce. Želja je takvu utakmicu ponoviti i ovaj vikend, no s oba boda u džepu bijelo-plavih na kraju.Što se tiče Trogira, dalmatinski sastav trenutno igra na dva „fronta“. Uz domaće prvenstvo, sudionici su igdje ih ždrijeb nije mazio. Na ligaškoj ljestvici trenutno se nalaze na četvrtom mjestu sa sedam osvojenih bodova. Uz neriješen susret s Osijekom, upisali su pobjede nad Karlovcem, Goricom i Moslavinom. Upravo protiv Gorice i Moslavine slavili su u prethodna dva kola, pa momčadprilično dobro raspoložena stiže na Zrinjevac.Svjesni su rukometaši Osijeka kakav je zadatak pred njima, no nadaju se da mogu ponoviti igru kao u prvom kolu u Trogiru.“, istaknuo je Osijekov trenerVeraja neće moći računati samo nakoji se ozlijedio protiv Zagreba, a kojeg očekuje nešto duže izbivanje s parketa.polako se vraća u kadar, a u konkurenciji će se naći i njegov brat Ivan koji je također najavio sutrašnji dvoboj.“, zaključio je Lukac.Ulazi u dvoranu otvaraju se pola sata prije početka susreta.