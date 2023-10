brži i jednostavniji

Tramvajske linije (prometuju autobusi):

Zeleno polje – Višnjevac – Zeleno polje

Bikara – Gajev trg – Ulica Hrvatske Republike – Bikara

nedjeljnom

Autobusne linije:

nedjelju

Jug II – Bolnica – Jug II

Mio – Gajev trg – Centralno groblje – Mio

Mačkamama – Centralno groblje – Mačkamama

Mio – Gajev trg – Centralno groblje – Mio

Mačkamama – Centralno groblje – Mačkamama

Jug II – Bolnica – Jug II

Kako bi se svim građanima osiguraopristup grobljima na području, na inicijativu gradonačelnikaomogućio jena svim linijama.će i ove godine organiziratijavnog prijevoza u gradu Osijeku, koja će biti na snazi 1. studenoga.Na blagdan Svih svetih, u srijedu, 1. studenoga, na tramvajskoj liniji br. 1:i tramvajskoj liniji br. 2:promet će se odvijati premarasporedu.Autobusni će promet 1. studenoga također biti organiziran prema rasporedu za. Na linijibit će osiguran veći broj polazaka, a biti će uvedene i dvije izvanredne autobusne linije:Izvanredna autobusna linija, bit će uspostavljena 1. studenoga od 07:00 do 18:00 sati. Prvi polazak sa stajališta MIO biti će u 7:00 sati i dalje svakih 60 min, a s Centralnog groblja u 07:30 sati i dalje svakih 60 min.Izvanredna autobusna linija, bit će uspostavljena 1. studenoga od 06:55 do 18:40 sati. Prvi polazak s Mačkamame bit će u 06:55 sati, zatim u 7:10 i dalje svakih 20 min. Prvi polazak s Centralnog groblja biti će u 7:00 sati i dalje svakih 20 min.Autobusna linijabit će uspostavljena na način da će prvi polazak s Juga II biti u 06:30 sati i dalje svakih 30 min., do 18:30 sati. Prvi polazak s Donjogradskog groblja biti će u 06:30 i dalje svakih 30 min., do 18:45 sati.