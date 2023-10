Ivana Radića

Želimo da naši građani dostojanstveno obilježe blagdan Svih svetih kako bi se sjetili svojih najmilijih. Apeliramo da se toga dana što više koristi javni gradski prijevoz. Svih naših 20 groblja je pripremljeno i uređeno za predstojeći blagdan. Grad Osijek je zajedno s tvrtkom Ukop u 2023. godini uložio čak 150.000 EUR u obnovu i održavanje naših 20 gradskih groblja, a najveći dio tih sredstava utrošen je na obnovu staza i ograda.

Iskoristit ću priliku zahvaliti se Gradu Osijeku na čelu s gradonačelnikom Ivanom Radićem na potpori koju nam već godinama pruža, s obzirom da i Grad Osijek i tvrtka Ukop teže povećanju komunalnog standarda kad su u pitanju gradska groblja. Samo u ovoj godini zajedno s projektom Solarne elektrane, Grad Osijek i tvrtka Ukop uložili su 250.000 EUR u infrastrukturu groblja. Za predstojeći blagdan uređena su sva groblja kako bi se građani osjećali ugodno dok posjećuju svoje najmilije

Tvrtka Ukop

Na inicijativu gradonačelnika Ivana Radića, GPP je i ove godine omogućio besplatan javni gradski prijevoz na svim našim linijama. Bitno je naglasiti da će i tramvajske (koje su zbog modernizacije tramvajske infrastrukture trenutno zamijenjene autobusima) i autobusne linije prometovati po nedjeljnom rasporedu. Na taj dan pojačati ćemo dodatnim vozilima autobusnu liniju koja prometuje od Juga II do bolnice i uvodimo dvije nove linije. Frekvencija autobusne linije od MIO je svakih 60 min, a od MAČKAMAME svakih 20 min. Prvi polazak s Centralnog groblja biti će u 7:00, odnosno u 7:30. Jos bih jednom apleirao da građani maksimalno koriste javni gradski prijevoz, ne samo taj dan nego i inače, a posebno na blagdan Svih svetih, kako bi se što manje stvarale gužve oko groblja općenito u prometu

Na inicijativu osječkoga gradonačelnikana blagdanjavni je prijevoz, a autobusne linije prema osječkim grobljimarečeno je na konferenciji za novinare održanoj nau Osijeku.“- izjavila je zamjenica osječkog gradonačelnikaIz gradske tvrtke Ukop ističu da su uCentralnog groblja.“- rekao je direktor Ukop-ate najavio pojačan rad svih službi 31. listopada i 1. studenog.bit će na raspolaganju građanimau vremenu od 7:00 do 19:00 sati, a za građane je, 24 sata dnevno, za sve intervencije, primjedbe i pritužbe koje će se otkloniti u najkraćem roku.31. listopada i 1. studenogna Centralno groblje privatnim automobilima zbog prevelike koncentracije ljudi, ali je za građane starije životne dobi i slabo pokretljive sugrađane osigurano električno vozilozapočela je i modernizacijuna svim grobljima, a do 1.11. u punoj će funkciji biti novi sustav video nadzora na Centralnom i Aninom groblju.GPP će na blagdan pojačati linije prema grobljima, te uvesti i dodatne linije.“ – zaključio je direktor GPP-a,će i ove godine organiziratijavnog prijevoza u gradu Osijeku, koja će biti na snazi 1. studenoga.TRAMVAJSKE LINIJE (prometuju autobusi):Na blagdan Svih svetih, u srijedu, 1. studenoga, na tramvajskoj liniji br. 1: ZELENO POLJE – VIŠNJEVAC – ZELENO POLJE i tramvajskoj liniji br. 2: BIKARA – GAJEV TRG – ULICA HRVATSKE REPUBLIKE – BIKARA promet će se odvijati prema NEDJELJNOM rasporedu.AUTOBUSNE LINIJE:Autobusni će promet 1. studenoga također biti organiziran prema rasporedu za NEDJELJU. Na liniji JUG II – BOLNICA – JUG II bit će osiguran veći broj polazaka, a biti će uvedene i dvije izvanredne autobusne linije:MIO – GAJEV TRG – CENTRALNO GROBLJE – MIOMAČKAMAMA – CENTRALNO GROBLJE – MAČKAMAMAIzvanredna autobusna linija MIO – GAJEV TRG – CENTRALNO GROBLJE – MIO, bit će uspostavljena 1. studenoga od 07:00 do 18:00 sati. Prvi polazak sa stajališta MIO biti će u 7:00 sati i dalje svakih 60 min, a s CENTRALNOG GROBLJA u 07:30 sati i dalje svakih 60 min.Izvanredna autobusna linija MAČKAMAMA – CENTRALNO GROBLJE – MAČKAMAMA, bit će uspostavljena 1. studenoga od 06:55 do 18:40 sati. Prvi polazak s MAČKAMAME bit će u 06:55 sati, zatim u 7:10 i dalje svakih 20 min. Prvi polazak s CENTRALNOG GROBLJA biti će u 7:00 sati i dalje svakih 20 min.Autobusna linija JUG II – BOLNICA – JUG II bit će uspostavljena na način da će prvi polazak s JUGA II biti u 06:30 sati i dalje svakih 30 min., do 18:30 sati. Prvi polazak s DONJOGRADSKOG GROBLJA biti će u 06:30 i dalje svakih 30 min., do 18:45 sati.