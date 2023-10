Ivan Radić

Ovo smo gradilište zadnji puta obišli 4. rujna, zajedno s ministrom Fuchsom. Tada je ovdje bila građevinska jama. Kao što vidite danas se radi armatura temeljne ploče i betoniranje. To je u biti najzahtjevniji dio ovoga posla. Danas se postavlja preko 30 tona armature i preko 40 kubika betona. Radovi idu svojom dinamikom. Rok za dovršetak radova je proljeće 2025. kada će i Tenje dobiti vrtić za više od 100 djece.

Mi smo osječka tvrtka i osobito nam je drago što u Osijeku gradimo vrtić. Zahvaljujemo se na povjerenju. Ovo je najveći vrtić od prijavljenih vrtića u ovom programu. Vrtić je površine 330 kvadrata, prizeman je, visine 3-4 metra. Najzahtjevniji dio je iza nas. Zaključujemo ga s ovom pločom s kojom napokon izlazimo iz zemlje da možemo tijekom zime i proljeća mirnije odrađivati radove i nadam se završiti u roku koji je predviđen za proljeće 2025. godine.

Podsjetit ću vas da su od hrvatske samostalnosti do 2021. godine, do trenutka kada sam preuzeo odgovornost za vođenjem grada , u Osijeku sagrađena dva vrtića. A mi ćemo do 2025. izgraditi tri nova i dograditi još dva vrtića, čime ćemo značajno povećati upisne kvote.

Ne samo da se u Gradu Osijeku nisu gradili novi vrtići, nego i postojeći nisu obnavljani. Mi smo na projekt energetske obnove prijavili DV Mačkamama. Vrijednost projekta je 1,9 milijuna eura. Mogu reći da nam je odobreno 900 tisuća eura bespovratnih sredstava gdje ćemo energetski obnoviti Pčelicu, Tratinčicu i Centralnu kuhinju. Nastavljamo i dalje ulagati u vrtiće. Nastavljamo širiti kapacitete.

Tekst i foto: Grad Osijek

Osječki gradonačelnikobišao je zajedno sa suradnicima i izvođačima radova. Naime,gradi se u sklopuna kojeg jeprijavio 5 projekata. Izgradnju(uz ovaj u Tenji, tu su još vrtići na) i(DV Latica i DV Sjenčica). Od 5 prijavljenih osječkih projekata svi su prošli. Odobreno jenepovratnih sredstava, a ukupna vrijednost radova je 6,5 milijuna. Novi vrtići donijet će više od“- izjavio je osječki gradonačelniknakon obilaska gradilišta.“- rekao je predsjednik Uprave Ivera“- rekao je gradonačelnik Radić te dodao da je upravo u zadnje dvije godine upisan najveći broj djece, organizirano je čak 32 vrtićke skupine više, zaposleno jena neodređeno vrijeme, a izdvajanja za vrtiće povećana su sKako bi se osiguralo mjesto svoj djecikao i onima koji ove godine imaju zakonsku prednost pri upisu, a to su djeca u četvrtoj godini života, renovirani su prostori podcentara, domarskog stana u Nevičici, likovnog ateljea u Krijesnici te sobe. Ovime je osigurano 9 novih skupina, a jedna od njih je predviđena za djecu s teškoćama. Osim toga, privremeno je uređeno 5 odgojnih skupina u prostorima Pučkog otvorenog učilišta i dvije u prostorima Pastoralnog centra u Tenji. To je sveukupno 16 novih skupina.Navedeni prostori opremljeni su novim namještajem, didaktikom te literaturom. Za navedene radove i opremanje utrošeno je oko 600 tisuća eura.“- zaključio je gradonačelnik Radić.