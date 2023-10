Gradom Osijekom Bolt

superaplikacija za mobilnost

izvrsne rezultate

zeleni grad

manjuje emisija ugljičnog dioksida

više od 84 kubične tone

Boltovo istraživanje

7.000 Boltovih korisnika

17 europskih tržišta

20 milijuna kilometara

Drago nam je zbog nastavka suradnje s Gradom Osijekom jer je zaista svijetli primjer integracije Bolt romobila kao ekološkog i održivog načina prijevoza u postojeći prometni sustav. Prema Boltovoj procjeni približno 40 % vožnji romobilima završava u blizini stanica javnog prijevoza, što nam govori da su e-romobili komplementarni dodatak postojećem prijevozu s kojim sada predstavljaju još snažniju alternativu korištenju automobila.



Ponosni smo i što, nakon uvođenja AI sustava ocjenjivanja vozača, Osijek po pitanju vandalizma i parkirnih problema spada u 10 najboljih gradova unutar cijele mreže od njih 260. Zato bismo i ovom prilikom željeli zahvaliti svim građanima Osijeka na povjerenju i podršci u unaprijeđenju ove, još uvijek nove, vrste prijevoza koja svakodnevno donosi dodatne prednosti

Ivan Begović

pilot projekt

milijun km

200 Bolt električnih romobila

525 romobila

21 ispostavnoj lokaciji

od Osijeka do Milana

Nakon što je dvije godine zaredom Osijek proglašen hrvatskim Eco Cityjem nastavljamo s provođenjem zelenih politika i ekoloških aktivnosti koje pridonose kvaliteti života naših sugrađana. Osijek je jedini veliki grad koji je prešao 50 posto odvojeno prikupljanog otpada u Hrvatskoj i jedan od rijetkih gradova koji ima dovoljan broj reciklažnih dvorišta na broj stanovnika. Velike napore posvećujemo i prometnoj održivosti. Sustavno ulažemo u nabavu ekološki prihvatljivih autobusa. U tijeku je izgradnja najmodernije tramvajske infrastrukture, te nabava 10 novih niskopodnih tramvaja. Osijek se može pohvaliti i s više od 50 kilometara biciklističkih staza. Uz dobu infrastrukturu, ključ uspjeha su ekološki osviješteni građani Osijeka.

Ivan Radić.

U povodu nedavnog produžetka suradnje s, vodeća, predstavila jekojima se ovajističe, a zahvaljujući kojima se svakodnevno značajno sTako je u Osijeku kao posljedica vožnji s električnim romobilima, od njihovog predstavljanja, emisija ugljičnog dioksida smanjena za. Pozitivne rezultate potvrdilo je i nedavnoprovedeno na više odnakoji idu u prilog tome da se korištenjem Boltovih e-romobila na godišnjoj razini izbjegava više odvožnje automobilom. Na primjeru Hrvatske to je jednako smanjenom otpuštanju CO2 od 27.000 kg, odnosno zasađivanju 1.300 stabala, izbjegavanju korištenja 17.000 plastičnih vrećica ili 30 povratnih letova od Pariza do New Yorka.“ – izjavio je, Country manager za mikromobilnost u Boltu.Podsjetimo, prije dvije godine, Grad Osijek i Bolt predstavili sunajma električnih romobila na kojim su građani Osijeka do sada prešli gotovo. U međuvremenu je osječka flota odproširena na čakčetvrte generacije, a građani ovoj učinkovitoj alternativi prijevoza automobilima mogu pristupati nana području cijelog grada Osijeka. Rekord u broju vožnji drži korisnik koji je čak 782 puta koristio popularne zelene romobile u godini dana, dok je vodeći u kategoriji najviše prijeđenih kilometara korisnik koji je ukupno prešao 944 km, što je jednako približnoj udaljenosti“, istaknuo je osječki gradonačelnikOsim povećanja broja e-romobila na raspolaganju građanima Osijeka, tvrtka Bolt kontinuirano radi i na uvođenju dodatnih značajki temeljenih na umjetnoj inteligenciji koje poboljšavaju sigurnost i promiču skladnu koegzistenciju romobila i ostalih sudionika u prometu. Nedavno je predstavljen AI sustav ocjenjivanja korisnika koji automatski bilježi prijestupe korisnika i uvodi ograničenja kao što su smanjenje brzine električnog romobila ili privremeno blokiranje pristupa platformi. Prethodno je pokrenuta i inicijativa sprječavanja vožnje u dvoje, a Bolt ulaže i znatne napore u edukaciju korisnika o pravilnoj upotrebi i parkiranju e-romobila.Bolt je vodeća europska platforma koja je usmjerena na jednostavniji, brži i pouzdaniji urbani prijevoz. Bolt super-aplikacija ima 100 milijuna korisnika u 45 zemalja i preko 500 gradova diljem Europe i Afrike. Tvrtka nastoji ubrzati prijelaz s vlastitih automobila na zajedničku mobilnost, nudeći bolje alternative za svaki slučaj upotrebe, uključujući vožnje na zahtjev, dijeljenje automobila i e-romobila te dostavu hrane i namirnica. Sve vožnje preko Boltove platforme u Europi su 100% ugljično neutralne što je dio Boltovog Zelenog plana, dugoročne strategije smanjenja ugljičnog otiska tvrtke. Više informacija potražite na Bolt.eu