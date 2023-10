2.000 kolekcionarskih autića

Prekoizloženo je u Portanovii to na 1. katu, kod Müllera. Neki od ovih izloženih autića na tržištu vrijede po, ovisno o količinama izdanih modela i njihovoj popularnosti.čije izloške možete na ovoj izložbi vidjeti umrežen je s kolekcionarima iz svih dijelova svijeta te ćete na izložbi imati priliku vidjeti modele koji se prešli veliki put, a i puno ruku kako bi završili upravo u vlasništvu naših kolekcionara, a od danas i u Portanovi.A posljednja subota u listopadu bit će rezervirana za! Najmlađi će moći proslavitiuz pregršt zabavnih aktivnosti poput Spooky povorke, Hokus pokus labosa, Halloween putovnice, Fantasy facepaintinga, Neon disca & karaoka, Sweet&scary slastica, Monster pinjate i mnogih drugih.Rezervirajte ulaznice zau Twisteru koji će se održati u! Broj mjesta je ograničen.postajete članom jednezasnovanoj na dobrovoljnosti, solidarnosti i anonimnosti, sa željom da u najplemenitijoj namjeri pomognete drugima. Priliku za to imate i oveu Portanovi! Djelatnicikao i svake zadnje subote u mjesecu čekaju vas u prizemlju TC Portanova, u lokalu nasuprot Hrvatske pošte.Jeste li znali da se svake godineobilježava? Moždani udar vodeći jeu cijelome svijetu i svake godine više oddoživi moždani udar. Ali isto tako, dobro je poznata činjenica da se oko 90% moždanih udara može spriječiti smanjenjem čimbenika rizika koji su odgovorni za većinu moždanih udara. Stoga vas pozivamo u Portanovu na obilježavanje Svjetskog dana moždanog udara u nedjelju. Na licu mjesta dočekat će vasod kojih ćete moći doznati kako prepoznati rizike od moždanog udara i kako kontrolirati najznačajnije čimbenike rizika. Također, za sve građane bit će organiziranoI za kraj da vas podsjetimo – u nedjelju 29. listopada Portanova radi premaMeđutim, planirajte svoju kupovinu na vrijeme jer una blagdantrgovine u Portanovi. Neće raditi niti restorani Surfer i Polaris, Waldinger, Sunos studio, niti Twister igraonica. Na taj dan bit će otvoren Cinestar od 10:30 do 22:30; GBowling od 16:00 do 23:00 sata, Twister Arcade od 15:00 do 22:00 i Luckia Casino od 8:00 do 5:00 sati.Budući da prva srijeda u mjesecu pada na blagdan Svih svetih kada trgovine u Portanovi– Portastična srijeda je prebačena na 8. studeni.