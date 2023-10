Sportske dvorane Jug i krova Kulturnog centra

Obilaskom, te predavanjima otemeljnim na prirodi, obilježen je završetak prekograničnog projekta između. Riječ je odruge faze projekta, u okviru kojega su javnosti predstavljenekoje povećavaju energetsku učinkovitost javnim objektima, ali doprinose i održivosti opskrbe električnom energijom, jer se trenutno u gradu Osijeku gotovo četvrtina potrebne električne energije proizvede upravo iz obnovljivih izvora.– rekao je na krovu Kulturnog centra, predsjednik osječkog Gradskog vijeća, ukazujući kako Grad Osijek konstantno radi najavnih objekata, dok je postavljanje fotonaponskih elektrana implementirano u gotovo sve buduće projekte energetske obnove. Upravo tako se pomoću nove solarne elektrane na Sportskoj dvorani Jug očekuju značajne uštede, od prosječno 50 posto potrošene električne energije godišnje.Energetska učinkovitost i važnost certifikata– otkrio je Hrvoje Krstić, dekan Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku, koji je bio i jedan od izlagača na informativno-edukativnom dijelu Dana otvorenih vrata u Hotelu Osijek. Krstić je ondje govorio o važnosti energetskih certifikata zgrada, koji nisu samo dokaz energetske učinkovitosti i udobnosti boravka u nekom objektu, već su zakonski propisani dokumenti koje moraju imati svi vlasnici zgrada prije prodaje, jer ih u protivnom očekuju kazne od 2 do 4 tisuće eura za pravne, odnosno između 650 i 1200 eura za fizičke osobe.Potencijale solarne energije je predstavila, izvanredna profesorica s, koja je otkrila kako je u Hrvatskoj u 2021. godininadomješteno upravo iz obnovljivih izvora. Stoga ne čudi činjenica da se u Hrvatskoj upravo događa, jer su građani shvatili da im objekti mogu postati energetski neovisni, pa možda i prodavati proizvedenu električnu energiju, dok velike tvrtke i postrojenja na taj način značajno smanjuju troškove energenata. Međutim, hrvatska još nema energetsku neovisnost, budući da je potrošnja energije još dvostruko veća od proizvodnje, ali budućnost solarne energije je svijetla i velike prilike se pružaju upravo u proizvodnji solarnih panela.– ukazala jes Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dodajući kako su zeleni zidovi i dalje vrlo skupi, ali imaju brojne benefite.Nositelj projektau gradovima prekogranične regije Hrvatska-Srbija pod akronimom GReENERGY2.0 (eng. Greening the cities 2.0 – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region) jeu Novom Sadu, dok su partneri. Ukupna vrijednost projekta je, EU sufinanciranje iznosi, dok će se sve projektne aktivnosti i ciljevi realizirati do 31. listopada 2023. godine.