Tekst i foto: Anica Ivković

Prošli tjedan, od 16. do 20. listopada 2023., uodržana je prva mobilnost u sklopu nove. Ugostili suiz. Proveli su zajednoučeći i družeći se te razmjenjujući. Druženje su započeli međusobnim upoznavanjem, aktivnostima koje je osmislila i organizirala, učiteljica engleskog i njemačkog jezika. Nakon početnih aktivnosti gosti su razgledali školsku zgradu i dvorište na koje su osobito ponosni. Potom su učenici jedni drugima predstavili osobitosti svojih država, regija i gradova.Učenici i učiteljice nazočili su redovitim nastavnim satima iz hrvatskog i engleskog jezika, geografije, glazbene kulture, biologije, kemije, fizike, matematike te tjelesne i zdravstvene kulture u 7. a, b, c razredu. Sate su održali učiteljiObilježili su 18. listopada,, kako bi zajednički odali počast ovom elegantnom modnom dodatku koji je postao prepoznatljiv simbol Hrvatske širom svijeta.Osim redovite nastave, organizirane su i. Na radionici „“ učenici su, uz vodstvo učiteljice, učili o geometrijskoj perspektivi te izradili svoju sobu u 3D perspektivi. Učiteljicau radionici „Bones and phones“ zajedno s učenicima istraživala je negativan utjecaj uporabe informacijske tehnologije na strukturu ljudskog kostura te načine preventive. Istraživanje zlatnog reza i Fibonaccijevog niza izvođenjem praktičnih zadataka organizirale su učiteljiceErasmus mobilnosti uvijek su prilika zazemlje domaćina. Kako bi gosti što bolje upoznali naš prekrasni Osijek, organizirali su tri aktivnosti. Aktivnost „“ koju je pripremila nastavnica, zahtijevala je od gostiju da samostalno pronađu najpoznatije simbole grada te kulturne i povijesne spomenike – konkatedralu sv. Petra i Pavla, spomenik braniteljima i žrtvama Domovinskog rata, popularnog „šetača“, Sakuntala park, Most mladosti, kip Pabla Picassa i secesijski zdenac., učitelj geografije i povijesti, pokazao je gostima Tvrđu i Europsku aveniju. U srijedu su sedmaši ugostili češke kolege u svojim domovima. Zajedno su proveli poslijepodne u uobičajenimkako bi uvidjeli razlike i sličnosti u životnim stilovima. Dan je završio posjetom trgovačkom centru Portanova te zajedničkom zabavom u igraonici.Pet dana zajedništva i prijateljstva je proletjelo. Druženje su završili zajedničkim videom i Kahoot kvizom koji je pripremio učitelj povijesti i geografije. Video možete pogledati na YT kanalu. Naravno, on donosi samo djelić atmosfere stjecanja neprocjenjivog iskustva, usvajanja novih znanja i izgradnje novih prijateljstava.Novonastalo prijateljstvo ne završava odlaskom gostiju, nastavlja se kontaktima preko društvenih mreža i videopoziva. Daljnja suradnja vidljiva je i u nastavku aktivnosti jer će već u studenom češka škola ugostiti učiteljicu, a potom će u prosincu osam učenika i tri učitelja posjetiti školu Základní škola a Mateřská škola u Chýně.Koristimo prigodu i zahvaljuju Gradskom prijevozu putnika koji je i ovaj put osiguraogostima. Ovo je već peto domaćinstvo OŠ Višnjevac u Erasmus projektima, a Gradski prijevoz putnika svaki je put omogućio besplatnu vožnju gostima.Akreditacijski tim učenika sastoji se od, učenika sedmih razreda. Svi su aktivno sudjelovali u mobilnosti, bili odlični domaćini i potrudili se da gosti ponesu što ljepše uspomene iz našega grada. To suOsnovna škola Višnjevac u zadnjih je sedam godina završila šest Erasmus + projekata (KA2) te se posebno veseli mogućnosti nastavka rada pod okriljem Europske komisije u sklopu Erasmus+ akreditacije. Dobivanjem akreditacije naša će škola moći nastaviti mobilnosti i suradnju s domaćim i stranim partnerima do 2027. godine u svrhu boljeg obrazovanja učenika i učitelja. Koordinator Erasmus akreditacije je pedagoginja Melita Krstić koja planira i organizira sve aktivnosti uz snažnu potporu ravnatelja škole Dane Končara.