Cijene jesenskog paketa:

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Foto-arhiv031

na Tpočet će prodaja pojedinačnih ulaznica za utakmicu protiv, ali i “” koji uključuje ulaznice za domaće utakmice protiv(28. listopada, 18.10 sati),(8. studenog, 17 sati) i(11. studenog, 18.10 sati). Radno vrijeme Ticket pointa bit će od srijede do petka od 10 do 18 sati i u subotu, na dan utakmice, od 10 do 19 sati.Pravo kupovine jesenskog paketa imaju isključivo članovi NK Osijek ili osobe koje su prisustvovale najmanje jednoj službenoj utakmici u natjecateljskoj sezoni 2023/24.- prodaja “jesenskog paketa” trajat će do subote 28. listopada u 19 sati.- u “jesenskom paketu” moguće je kupiti ulaznice za sve preostale dostupne sektore.- “jesenski paket” NIJE moguće kupiti online već isključivo na Ticket pointu.- pojedinačne ulaznice za Istru 1961 moguće je kupiti online naČlanovi: D1, D2, D4 - 15 eura (do 15 godina 7,5 eura), B2, B3 15 eura (do 15 godina 7,5 eura), B1 12,5 eura (do 15 godina 6,25 eura), C3, C4, C5 20 eura (do 15 godina 10 eura), C1, C2 17,5 eura (do 15 godina 8,75 eura), A3, A4 37,5 eura (do 15 godina 18,75 eura), A2, A5 30 eura (do 15 godina 15 eura), A1, A6 18,75 eura (do 15 godina 9,5 eura).Nečlanovi: D1, D2, D4 - 30 eura (do 15 godina 15 eura), B2, B3 30 eura (do 15 godina 15 eura), B1 25 eura (do 15 godina 12,5 eura), C3, C4, C5 40 eura (do 15 godina 20 eura), C1, C2 35 eura (do 15 godina 17,5 eura), A3, A4 75 eura (do 15 godina 37,5 eura), A2, A5 60 eura (do 15 godina 30 eura), A1, A6 37,5 eura (do 15 godina 18,75 eura).