Ivan Radić

Tomislav Tomašević

predškolski odgoj i jednosmjenska nastava, digitalizacija gradskih sustava i organizacija sustava civilne zaštite

Prije svega želim izraziti dobrodošlicu i zahvaliti na dolasku gradonačelnika Zagreba, kolegi Tomislavu Tomaševiću i njegovim suradnicima. Kad smo kod predškolskog odgoja, Grad Osijek je u protekle 2 godine uložio rekordna sredstva u vrtiće – s 5,2 milijuna EUR podigli smo izdvajanja za vrtiće na 8,7 milijuna EUR. Samim tim smo i upisali rekordan broj djece u naše vrtiće, s čime smo isto tako ispunili i zakonsku odredbu upisa djece 4 + i djece oba zaposlena roditelja. Gradimo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornost 3 vrtića i nadograđujemo 2 vrtića u dijelovima grada u kojima su ti vrtići i samim time i potrebni. Što se tiče osnovnih škola, kao što znate, postoji natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Ministarstva znanosti i obrazovanja gdje ćemo prijaviti naše osnovne škole. U ovom trenutku od 21 osnovne škole u gradu Osijeku, 10 osnovnih škola ide u jednosmjensku nastavu. Mi želimo da sva djeca na području cijelog rada idu u jednosmjensku nastavu. Sada radimo projektiranje. Također ćemo u većini osnovnih škola graditi i nove sportske dvorane za našu djecu.

Hvala gradonačelniku Radiću na pozivu i moram reći ovo je sad treći grad od ovih velikih gradova koji smo sa delegacijom bilateralno posjetili, a u zadnjih godinu dana bili smo u Rijeci na bilateralnom sastanku sa gradonačelnikom Rijeke i sa njegovim timom, isto tako u Splitu na bilateralnom sastanku sa gradonačelnikom Splita i njegovim timom i sada sa gradonačelnikom Osijeka i njegovim timom. Unatoč tome, uz te bilateralno sastanke još imamo i Inicijativu 4 grada, gdje onda sva četiri grada, zajedno sa našim timovima, razgovaramo o ovim temama zelene tranzicije, digitalizacije te isto tako svim drugim srodnim temama koje su nam bitne za razvoj grada.

razmjena iskustava

Reagirali smo odmah. Ja moram pohvaliti Stožer civilne zaštite, na čijem čelu je moj zamjenik gospodin Vulin. Odmah se izašlo zajedno sa vatrogascima na teren. I ono što su bile ključne stvari na koje smo morali reagirati i mislim da smo odlično na njih reagirali, a to je da nije bilo ljudskih žrtava, to je da smo djelatnike privatne tvrtke koji su živjeli u krugu tvornice izmjestili, prevezli našim Gradskim prijevozom putnika, smjestili u Dvoranu Jug 2, osigurali tople obroke. Nažalost, 3 vatrogasca su stradala, jedan teže, dvojica lakše. Ono što je bitno je da u vodovod i odvodnju nije ušla plastika. Konstantno smo izvještavali građane o tome, ali isto tako i po pitanju kvalitete zraka koju smo redovito mjerili. Ja se tu moram zahvaliti i gradonačelniku Tomaševiću koji je nazvao, ponudio pomoć, te je ekipa iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar iz Zagreba došla sa svojim uređajem i mjerila našu kvalitetu zraka koju smo mi javnosti također prezentirali. Smatramo da imamo tu određeno iskustvo.

buduće suradnje

Teško ćemo imati situaciju i rijetko ćemo imati situaciji da imamo tako 2 velika požara, u isto vrijeme i u Zagrebu i u Osijek i ako već imamo neke skupe aparate u Zagrebu za mjerenje kvalitete zraka, gdje su to mobilni uređaji koji onda ovisno u kojem smjeru puše vjetar se mogu tako raspoređivati, tako mjere i kvalitetu zraka naravno da je logično da onda u takvim situacijama Zagreb to posudi Osijeku. S druge strane, Osijek isto tako ima vjerojatno neke uređaje koji će nama dobro doći u nekom takvim hitnim situacijama. I to je nešto što, evo baš na tome sad radimo, da evidentiramo sve te stvari i da možemo na neki način bolje pomoći jednim drugima, jer možda nema smisla da, ako trošimo milijune eura, da svaki grad ima upravo takav jedan uređaj koji će mu trebati, dao Bog, vrlo rijetko.

digitalizacije gradskih sustava

gradsku aplikaciju

veliki iskorak

Tekst i foto: Grad Osijek

U osječkoj gradskoj upravi sastali su se osječki gradonačelniki zagrebački gradonačelnik. Sa suradnicima su održali radni sastanak na tri teme -. Prvi je to susret dvojice gradonačelnika u Osijeku.“- istaknuo je osječki gradonačelnik Radić na konferenciji za novinare održanoj nakon radnoga sastanka.“- rekao je zagrebački gradonačelnik Tomašević.Na sastanku je dogovorenaorganizacije sustava Civilne zaštite oba grada. Naime, Zagreb je nakon potresa imao i veliko olujno nevrjeme, a Osijek je prije 20-ak dana morao odgovoriti na izazov velikog požara u privatnoj tvornici plastike.„- rekao je osječki gradonačelnik Ivan Radić.Upravo razmjena iskustava, ali i posudba skupih i sofisticiranih uređaja u situacijama krize jedan je od oblika- zaključeno je na današnjem sastanku.„- izjavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.Oba grada užurbano rade na procesima. Osječki gradonačelnik Radić najavio je jedinstvenukoja će bitiu digitalizaciji osječkoga gradskoga sustava. Bit će to aplikacija na kojoj će se vrlo jednostavno moći plaćati gradske režije, kupiti ulaznica za kazalište ili zoološki vrt, podnijeti zahtjev za potporom ili stipendijom.Nakon sastanka gradonačelnici su sa suradnicima obišli osječki IT Park i gradilište IT centra, gradilište europskoga projekta modernizacije tramvajske infrastrukture te novi osječki nogometni stadion.