ponedjeljak 23. listopada 2023.

počinjeradi ublažavanja posljedica rasta troškova životaU skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 14. rujna 2023., jednokratno novčano primanje (JNP) dobit ćemirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u RH zatečenim u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za rujan 2023. godine ne prelazi iznos odZa ovu isplatu osigurano jeiz državnog proračuna.- Za 88 640 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, i za to je osigurano 14.182.400,00 eura,- za 216 959 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435 eura isplatit će se 120 eura jednokratno, i za to je osigurano 26.035.080,00 eura,- za 207 847 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570 eura isplatit će se 80 eura jednokratno, i - za to je osigurano 16.627.760,00 eura, a- za 124 292 korisnika s mirovinom od 570,01 do 700 eura jednokratno će se isplatiti 60 eura, i za to je osigurano 7.457.520,00 eura iz državnog proračuna.