Nogometaši Osijeka

Split

Hajdukom

Zoran Zekić

Atmosfera je ovih dana prije svega radna. Želim što prije i što bolje upoznati i igračke osobine, ali i karakter svakog našeg igrača. Što se nadolazeće utakmice tiče, moramo respektirati Hajduk koji je u vrhu ljestvice i stalno je domaćin pred punim tribinama, dok mi taj respekt moramo ponovno zaslužiti, a to možemo samo dobrim igrama i rezultatima. Nadam se da baš nećemo biti baš ljubazni gosti, međutim, neke stvari moramo ispravljati. Moramo znati koja nam je ideja kada imamo loptu i izgledati kao momčad. Ono što sam vidio u Vukovaru bilo je prizemljenje, ali ne tražim nikakav alibi. Cilj nam je, naravno, igrati što bolji nogomet, što je više moguće napadački i da nam to donese željene rezultate. Ne smijemo se bojati pogreške, nego otpustiti kočnice i biti hrabri. Volio bih da svi skupa uživamo u derbiju

Puno toga ovisi i o igračima s klupe

A što će jedan trener drugo reći nego da bi ga zadovoljila prvenstveno pobjeda. No, jedno je pričati prije utakmice, a nešto sasvim drugo „govoriti“ na travnjaku. Hajduk je odličan protivnik, ali se svakako nadam da ćemo baš tamo pokazati da i mi možemo biti na potrebnoj razini jednog takvog derbija. Mislim da nam je momčad spremna za to, pokušat ćemo pronaći optimalni način igre i nadati se najboljem. Moramo svakako imati i početni i pričuvni plan kako doći do željenog cilja, ovisno o samom tijeku susreta. U današnjem nogometu, kada možemo napraviti pet zamjena, vrlo je bitan i taj impuls koji donose igrači s klupe jer mogu potpuno promijeniti ritam i tijek događaja na terenu. Moramo imati više trčanja i ulazaka u dubinu, isto tako i okomitosti u igri prema naprijed, to je ono na čemu moramo poraditi.

Ramon se previše troši, treba mu jača podrška

Nije mi baš drago što se Ramon toliko troši izvan one zone gdje nam je najpotrebniji. Morat će se i drugi puno više kretati bez lopte, biti mu bolja podrška u tom smislu, kako bismo Miereza najviše iskoristili pred protivničkim vratima. Caktaš? Nije zabio sada već u pet prvenstvenih utakmica, sigurno da je njemu na toj poziciji to određeno opterećenje, no nekad nije to isključivo krivica tog igrača. Mijo je po nekim gabaritima trkački jedan od naših raspoloženijih igrača, ali ga treba usmjeriti gdje će u svom angažmanu biti najkorisniji. Mierez, Caktaš, Lovrić i ostali su ostajali raditi i individualno, dakle, imaju tu svijest i želju, to je ono što me veseli.

sutra putuju ugdje ih u nedjelju od 18 sati očekuje ogled s. Trenerodradio je uobičajenu press konferenciju pred predstavnicima medija, najavljujući ono što očekuje u derbiju., rekao je Zekić.Očekivanja su uvijek jasna: odigrati što kvalitetnije i prvenstveno izboriti – pozitivan ishod.Spomenuti su i neki igrači pojedinačno, način njihove igre u kontekstu onoga što bi bilo najoptimalnije za momčad…