Ovakav događaj se više nigdje ne smije dogoditi u Hrvatskoj. Na žalost, dogodilo se ovdje i za to netko mora odgovarati. Čuli smo puno informacija, pa i onih koje do sada nisu javno izrečene, no evidentno je da su se određene stvari događale mimo zakona i pravilnika, a tko će za to odgovarati odlučivat će nadležna tijela koja provode istragu, analize i ostale potrebne procedure. Ovaj požar mora biti upozorenje svima, treba vidjeti koje su manjkavosti zakona i pravilnika, gdje se propisi nisu poštivali te pooštriti kontrole u vezi gospodarenja otpadom u cijeloj Hrvatskoj, kako se ne bi dogodila ovakva ili slična katastrofa

Ivan Anušić

Prijedlog za proglašenje ekološke katastrofe podnio sam 7. listopada, a zahtjev se nalazi u Ministarstvu unutarnjih poslova i Vladi RH. Razgovarao sam o tomu s premijerom i ministrom sada čekamo nalaze tla, otvorenih voda i poljoprivrednih kultura, a kada ih budemo imali i budemo znali ima li potrebe, proglašavat će se ili neće ekološka katastrofa. U ovom trenutku proglašena je situacija velike nesreće, što je u nadležnosti Stožera

Ovako ozbiljna situacija, kao što je ovaj požar i posljedice koje je učinio i mogao učiniti, nije tema oko koje se treba okupljati i tražiti političke poene. Oni se skupljaju na kvalitetnim prijedlozima i projektima, pa i greškama ako netko napravi i na što treba upozoriti javnost, a ne na nesrećama kao što je ovaj požar. U medijskom se prostoru trenutno komuniciraju i stvari koje su netočne i izmijenjenih teza, ali i stvari koje nikako ne bi trebale biti predmet političkih prepucavanja. Situacija u kojoj je jedan vatrogasac u izuzetno teškoj i životno ugroženoj situaciji, u kojoj je više stotina tisuća ljudi bilo izloženo kancerogenom dimu, u kojoj ne znamo što ćemo sutra naći, u kojoj je ugroženo zdravlje ljudi, životinja i kvaliteta naše hrane je trenutak da svi otvoreno razgovaramo o ovom problemu, da se krivci pronađu i procesuiraju, te ako treba da se mijenja propise i povećati kontrole kako se tako što nikada ne bi dogodilo, a ne prebacivati političku tezu na nešto za što nema nikakve potrebe. Prebacivati lopticu ili raspravljati o dva HDZ-a je apsolutno promašeno. Ja svoje stavove jasno i otvoreno artikuliram i iznosim, a nikad nisam niti ću biti oružje u ičijim rukama

Romeo Jukić

Mi smo 2.500 obiteljskih gospodarstava uspjeli u tri mjeseca prebaciti u treću kategoriju. Do tada smo imali 42% obiteljskih gospodarstava koji su u kategoriji 3, a sada je to 85%. Osječko-baranjska županija je u zoni visokog rizika, a trenutno u zoni zabrane i ograničenja imamo 131.000 svinja kod 3.700 gospodarstava. Naredba je na snazi, Rješenje Ministarstva poljoprivrede je izdano, danas je došla dopuna Rješenja, a sada nam je u fokusu obrana Baranje, Valpovštine, Miholjštine i Našica, ali i dio prema Erdutu. Riječ je o izuzetno velikom području na kojem kontroliramo promet živih svinja, smrznutog mesa te svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda kako ne bi došlo do širenja virusa. Najveći potencijalni širitelj virusa su ljudi. Mi smo u dosadašnjoj borbi s ASK-om računali s graničnim područjem koje je dalo Ministarstvo, odnosno općinama oko Općine Semeljci u kojoj se prvo pojavila afrička svinjska kuga, a riječ je o šest općina, no odluka Europske komisije je da od zaraze virusa treba uzeti krug od 20 kilometara. Time je obuhvaćeno puno šire područje od planiranog. Naredba je i dalje na snazi, do 31. listopada, da se u klaonice pošalju sve one svinje koje su u kategoriji 0,1 i 2 jer nakon toga neće više biti odobren uzgoj takvih svinja na području županija u visokom riziku. Za cijelu Hrvatsku vrijedi odredba da do 30. studenoga nema uzgoja svinja u kategorijama 0,1 i 2. To ne znači da se nekome zabranjuje uzgoj svinja, već je nužno podizanje biosigurnosti. Tovilišta, prasilišta i svinjci moraju biti čista do 31. listopada, a nakon toga uzgajači mogu tražiti novu kategorizaciju nekategoriziranih svinja te odlukom veterinarskih službi o zadovoljenju biosigurnosnih kriterija, nastaviti s uzgojem

Nastojali smo prije svega osvijestiti svinjogojce i žitelje OBŽ o tome kakva je to bolest, koliko je zarazna i kakve su njezine posljedice. Uspjeli smo „kupiti“, odnosno dobiti tri mjeseca vremena tijekom kojih su brojni svinjogojci uspjeli podići razinu biosigurnosti na svojim gospodarstvima te su na taj način osigurali svoja stada. Nažalost, ASK se pojavila i u našoj županiji, i sada u ovom trenutku branimo Baranju na način da će na njezinim prilazima biti stroge kontrole. Nadamo se da ćemo ju uspjeti zaštititi

