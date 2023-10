promjenljivo, vjetrovito i neuobičajeno toplo

jače naoblačenje

16°C

28°C

promjenljivo

pretežno oblačno

kišom, pljuskovima i grmljavinom

18°C

23°C

žuto upozorenje

sunca

hladnije

pretežno sunčano vrijeme

15°C

21°C

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Danas nas očekuje. Krajem dana i u noći sa zapadas pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Puhat će umjeren do jak južni vjetar.U subotu nas očekuje, ponegdje i, povremeno s. Uz umjeren do jak južni vjetar jutarnja temperatura do, a dnevna doDHMZ je za danas i sutra izdao. Danas se odnosi na jak vjetar, a sutra na vjetar, kišu i grmljavinu.Razvedravanje već u nedjelju. Više, ali za koji stupanj. Prevladavat će. Uz slab do umjeren jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura do, a dnevna do