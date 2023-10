12. Europskog prvenstva u dodgeballu

500 natjecatelja

Dragan Vulin

Osijek postaje središte sporta. Imamo niz velikih sportskih natjecanja koji se odvijaju tijekom godine u našem gradu. To puno znači, ne samo iz aspekta sporta, već i iz aspekta turizma odnosno popunjavanja smještajnih kapaciteta u gradu Osijeku. Želim čestitati osječkoj ekipi koja je iznijela ovu organizaciju. Od prvog dana, od kada su imali ideju organizirati Europsko prvenstvo u dodgeballu u Osijeku, komunicirao sam s njima i bili su svjesni da je to veliki pothvat u organizacijskom smislu. Pokazali su volju, energiju, entuzijazam i uspjeli to organizirati.

od 19. do 22. listopada 2023.

Osijeku, Petrinji i Zagrebu

Tekst i foto: Grad Osijek

Osijek je ove godine domaćin, najvećeg do sada. Naime, u Osijek je stiglo okoiz 19 država, odnosno 54 ekipe koje se natječu u tri kategorije, muškoj, ženskoj i mješovitoj.Zamjenik gradonačelnika Osijekasudjelovao je na svečanosti otvorenja te je tom prigodom pozdravio natjecatelje i poželio im dobrodošlicu.“ – rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin te dodao da Grad Osijek podupire ovaj događaj i da je za svaku pohvalu što je još jedan sport na europskoj razini predstavljen u Osijeku.Natjecanje se održavau Sportskoj dvorani “Gradski vrt” u Osijeku.Hrvatski dodgeball savez osnovan je 2019. godine. Organizirano dodgeball se igra u