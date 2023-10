treću godišnjicu

Brojni poznati slavonski glazbenici obilježit ćeodlaska legendarnog, kako to i priliči, velikim koncertom u Osijeku,, uOtiš'o je s mirisima jutra toggodine. Pretiho, u jedno čudno vrijeme haranja korone, tako da se od njega nisu dostojno oprostili svi oni koji su to željeli. Tri godine poslije, po čovjeku koji je zadužio Osijek i Slavoniju trebao bi u Osijeku biti nazvan jedan od parkova u. A na Kićina djela redovito podsjećaju njegovi kolege glazbenici.U organizacijipodružnice Osijek, na koncertu u Gradskom vrtu najveće Kićine hitove izvodit će, uz pratnju zabavnog bendateOrit će se zasigurno dvoranom stihovi dobro poznatih pjesama - Zbog jedne divne crne žene, Plavuše, Tri slatke riječi, Anuška… ili onih „tvrđih“ - Rock'n'Roll band, Rock'n'Roll medley - Rock Around the Clock-Tutti-Frutti, Johnny B. Goode… Inatit će se Slavonija Kići u čast i u tamburaškim tonovima. Nije moja duša prazna, Ako zora ne svane, Otiš'o je s mirisima jutra, Baranje se ne bi odreko, Slavonijo ja sam tvoje dijete, Crne oči, Vesela je šokadija, Ej bećari – dio je repertoara koji će izvoditi Kićine slavonske glazbene snage.Koncert počinje u, program će voditiUlaznice se mogu kupiti online , kao i u Osijeku u Caffe baru Press, Caffe baru Dvorac (Mačkamama), Caffe baru Play (dvorana Gradski vrt). U Našicama u The Monkey baru, u Valpovu, u Centru kulture M.P. Katančić, Vinkovcima u Fitness centar Zara, Vukovaru u Hotelu Lav te preko Eventim sustava (kiosci Tisak media, Petrol benzinske crpke).Cijene ulaznica suza tribinu (sjedenje) iza parter (sjedenje).Pokrovitelji koncerta su