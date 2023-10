Svemirska atmosfera

Vještinama do zvijezda

OŠ Franje Krežme

svemirskim radionicama i zvjezdanim aktivnostima

Doma tehnike

OŠ Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje

mobilni PLANETARIJ „Odiseja"

Stribor, Radost, Bubamara i Vedri dani

Ivana Zakanji

kreativnosti i veselja obilježila je projektni danVještine za budućnost učenici i posjetitelji razvijali su u brojnim raznolikimkao što su: Svemirska putovanja, Biosfera u malom, Što jedu svemirci?, Glazbom do zvijezda, Zvukovi planeta, Vesela svemirska avantura, Svemirski turizam, Mali tečaj intergalaktičkih jezika, Space Jam basket i druge.Radionice su vodili učitelji, a učenički radovi, kreacije i instalacije, proizašli iz radionica, izloženi su po cijeloj školi.Gosti, suradnici izs učenicima su radili na pokusima i izradi modela letjelica, a glumačka družina, svojom je fantastičnom predstavom "Living art: Tko te ne zna skupo bi te platio" oduševila publiku.Posebna atrakcija koja je razveselila sve sudionike je biou kojem se putovalo Sunčevim sustavom i sudjelovalo u svemirskim pokusima.Sve ove aktivnosti oduševile su učenike, ali i predškolce obližnjih vrtićakoji su posjetili svemir u ovoj osječkoj školi. Projektnim danom Vještinama do zvijezda, koji je organizirala i koordinirala prof., započelo je obilježavanje 60. godišnjice OŠ Franje Krežme.Učenici i djelatnici škole zahvaljuju svima na sudjelovanju u projektnim danom.Kako je bilo na ovom prekrasnom putu do zvijezda pogledajte u svemirskom foto&video albumu prof. Zakanji na poveznici Tekst i foto: Stanislava Kuharski