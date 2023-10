radovi na sanaciji

Ulici Lorenza Jagera

od Prolaza Lorenza Jagera do Ulice Hrvatske Republike

tvrtka Unikom

uklanjanje

novog kamenog sloja

Dragan Vulin

75 000 eura

U cijelom gradu traju radovi na infrastrukturi. Ima nekoliko otvorenih gradilišta osim ovih velikih investicija, prije svega tu mislim na modernizaciju tramvajske infrastrukture, do onoga što je već krenulo, projekt Osijek 4 naše tvrtke Vodovod u dijelu Vukovarske ulice. To će se nastaviti Gundulićevom ulicom, od Trga baruna Franje Trenka do na zapad, gdje su stali radovi prošli puta kad govorimo o rekonstrukciji Gundulićeve ulice, koja će u cijelosti biti rekonstruirana

Gradskoj četvrti Novi grad

Ulici Brune Bjelinskog

Ulici Bele Bartoka

Josipovcu

Luka Došen

Kanižlićeve

Vijencu Augusta Cesarca i Gorana Zobundžije

Tekst i foto: Grad Osijek

Završili suzapadnog nogostupa una dioniciu dužini od oko 300 metara i širini oko tri metra.Radove je izvršila gradska, a obuhvatili supostojećeg nogostupa, postavljanje, izradu stabilizacije, postavljanje novih rubnjaka i asfaltiranje nogostupa te vraćanje dijela parkirališta u prvobitno stanje.Radove je u utorak obišao zamjenik gradonačelnikate istaknuo kako su vrijedni, od čega je dio radova bio uvjetan radovima na modernizaciji tramvajske infrastrukture, što je izvršila tvrtka GPP.– rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.Istaknuo je kako se uod većih radova trenutačno izvode oni u, gdje se također rekonstruiraju kolnik i nogostup, ali i izvode radovi Vodovoda na novoj vodoopskrbnoj mreži i odvodnji.Govoreći o rješavanju kritičnih točaka po pitanju odvodnje, zamjenik gradonačelnika Vulin izvijestio je da su u tijeku radovi uu Retfali, vrijedni 1.125.000 eura, te radovi u. Po završetku tih radova veće količine oborina koje su poplavljivale kuće više ne bi trebale stvarati probleme.Zadovoljstvo izvedenim radovima izrazio je, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad, i podsjetio da je nogostup saniran i u istočnom dijelu, na