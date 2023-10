Osijek

Tekst i foto: NK Osijek

ima novog trenera! Prema općem raspoloženju navijača, što se moglo vidjeti i na društvenim mrežama, a i osluhnuti „vox populi“, Osječanima je izbor posebno drag jer se na našu klupu vraća –. Povratak je to nakon četiri i pol godine, a u prethodnom mandatu „Zeka“ je bio kormilarod rujna 2015 do ožujka 2019. Momčad je u tom razdoblju vodio na, pri čemu smo, a tada smo u dva navrata slavili protivu kvalifikacijama Europske lige što su mnogi označili najvećim trijumfima u klupskoj povijesti. Bili smo u to vrijeme vrlo blizu plasmanu u skupinu jakog europskog natjecanja, budući da nas je samo omjer postignutih gostujućih golova s bečkom Austrijom dijelio od povijesnog dosega. Po odlasku iz Gradskog vrta Zekić je vodioi sve do protekle nedjeljeIako je imao čvrsti ugovor s Albancima, na poziv s Opus Arene reagirao. Odmah ga je, svjestan da neće baš biti jednostavno raskinuti suradnju sa svojim dosadašnjim poslodavcima. No, osobno je učinio doslovno sve da bi ishodio odlazak iz albanske prijestolnice i još jedan dolazak u grad na Dravi, pa je i predsjednik Partizanija na kraju, iako nevoljko, ipak popustio. Takvu želju i odlučnost, kao i nepokolebljivi stav da se vrati kući u klub s kojim je napravio dosta toga i koji mu je u krvi, svakako treba respektirati. Stoga je među čelnicima najpopularnijeg slavonskog sportskog kolektiva procijenjeno kako svojim trenerskim znanjem, stalnim motivom za novim dokazivanjem, karakterom i otprije poznatim načinom funkcioniranja u svlačionici i na terenu, strateg njegova „kova“ može u kratkom vremenskom roku izazvati određene pozitivne promjene.„Pressica“ i predstavljanje danas u 15,30Očekuje se kako će ZZ vratitite atmosferu koja će nam ponovno donijeti onu, ali i da će od svakog pojedinca koji će mu biti na raspolaganju izvući maksimum na travnjaku. Ugovor s Bijelo-plavima potpisao je do krajagodine, a prvi će trening odraditi ovoga petka. Kao što je poznato, naša će momčad tijekom predstojećeg vikenda igrati na tradicionalnom Memorijalu Blago Zadro u Vukovaru, a subotnji ogled s tamošnjim prvoligašem (12,30 sati) označit će Zekićev povratak na klupu Osječana. Prethodno će novi (stari) šef stručnog stožera danas imati i predstavljanje na press konferenciji koja je zakazana za 15,30 sati.