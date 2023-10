Europskih kvalifikacija za EURO 2024

Uoči i za vrijeme utakmiceizmeđu reprezentacija, koja se igras početkom una stadionu, bit će na snazite pna prilazima stadionu.HNS i Grad Osijek organizirat će navijačku zonu pored stadiona Opus Arena, u okviru koje će svi navijači moći pronaći brojne sadržaje uoči utakmice, uključujući ulični nogomet, sportske preglede koje će omogućiti PSK, stolni nogomet te prodajna mjesta s navijačkom opremom, kao i ugostiteljski sadržaj. Najvažnije, navijači će na velikom ekranu moći pratiti utakmicu Hrvatska - Turska.Fan zona će biti smještena na platou uz istočnu stranu stadiona Opus Arena, a bit će otvorena za sve navijače od 10:00 sati na dan utakmice.Od 18:30 sati u Opus Areni osiguran je koncertStadion Opus Arena bit će otvoren za navijače od 18:00 sati. Zbog opsežnih mjera sigurnosti koje će se poduzimati s ciljem onemogućavanja unošenja zabranjenih predmeta i sredstava na prostor stadiona pozivamo navijače da dođu na stadion što ranije.Na dan utakmice neće biti prodaje niti zamjene ulaznica za utakmicu Hrvatske i Turske. Podsjećamo da su ulaznice personalizirane i kao preduvjet za ulazak na stadion potrebno je uz ulaznicu predočiti i važeći osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica).Sukladno Uvjetima kupnje ulaznica, osobama kojima se pri nadzoru osobni podaci ne slažu s podacima na ulaznici bit će zapriječen ulaz na stadion te će im ulaznice biti poništene bez prava na povrat novca, a kako su sukladno zakonskim propisima u prekršaju napominjemo da mogu biti zadržani i predani policiji na nadležni prekršajni postupak.Svaka osoba prilikom ulaska na stadion pa do završetka utakmice mora posjedovati ulaznicu i koristiti sjedalo označeno na ulaznici. Sve osobe bez pravovaljane ulaznice kao i osobe zatečene u sektoru/dijelu stadiona za koji ne posjeduju pravovaljanu ulaznicu će zbog počinjenog prekršaja biti udaljene sa stadiona i predane policiji na nadležni prekršajni postupak.Na dan utakmice, u užoj zoni stadiona Opus Arena u ulici Antuna Kanižlića na dionici od kružnog toka do ulaza u parkiralište stadiona Opus Arena, bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, kojom će biti zabranjeno prometovanje motornih vozila, osim vozila s dozvolom.Pozivamo navijače da na utakmicu u neposrednu zonu stadiona dođu pješke ili javnim gradskim prijevozom. Na parkirališnim prostorima u užoj zoni stadiona Opus Arena će biti zabranjen promet i parkiranje zbog ograničenog broja parkirališnih mjesta osim za akreditirana vozila.Na parkirališnim prostorima Streljane Pampas u ulici Šandora Petefija osigurano je besplatno parkiranje za vozila navijača koji će uz predočenje ulaznice za utakmicu moći koristiti javni gradski prijevoz bez naknadne do stadiona Opus Arena i nazad.Molimo navijače da se pridržavaju odredbi vezanih za Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i Zakona o javnom redu i miru, osobito vezano za neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.Na stadion se neće moći unijeti kišobrani, veće torbe ili ruksaci, boce, upaljači, kovanice i drugi predmeti pogodni za ozljeđivanje ili izazivanje požara. Također neće biti moguć unos zastava ili transparenata dimenzija većih od 2,00 m x 1,00 m odnosno neprimjerenog sadržaja. Također, neće biti dozvoljeno postavljanje zastava ili transparenata na ograde ili druga mjesta stadiona Opus Arena na način da bi zaklanjao pogled s ili prema tribinama.Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice.Ujedno koristimo priliku da vas obavijestimo da će policija sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, vršiti video i foto snimanje uže zone i samog prostora stadiona.Upotreba pirotehnike nije dozvoljena te će se oni koji je budu upotrebljavali procesuirati sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, a sve s ciljem kako bi susret prošao u primjerenom ozračju vrhunskog sportskog događaja.Na dan utakmice zabranjeni su letovi svih letjelica i dronova, oko i iznad stadiona.