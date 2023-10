Drava International

pod kontrolom i počeo je očevid

Mi smo dobili izvješće od vatrogasaca da je stanje na požarištu dobro i da je situacija pod kontrolom. Kao što ste i sami mogli vidjeti, izdimljavanje je prestalo zahvaljujući tome što su dijelovi požarišta zatrpani zemljom, a dijelove su vatrogasci posljednja dva dana natapali. Kriminalističko istraživanje je započelo, pa će ubuduće sve relevantne informacije javnosti davati Općinsko državno odvjetništvo

Mato Lukić

velikog požara

veliki broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca

tri vatrogasca

podmetanja požara

Zvonko Bede

prema zakonu

podmetnut

Iz tvrtke su se javnosti obratili priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

U svjetlu nedavnih događaja i informacija koje se šire medijima, želimo se obratiti javnosti i razjasniti neke od ključnih činjenica vezanih uz našu tvrtku i poslovanje. Još jednom pozivamo nadležne institucije da što prije provedu istragu kako bi se utvrdile činjenice te zaustavile brojne neistine koje sada kolaju javnim prostorom. Primjerice, ne postoje podzemni spremnici plastike na posjedu Drava Internationala .



Sirovina koja je gorjela, PET boce i polietilenska folija , u našem pogonu se reciklira i prerađuje . Naša tvrtka je svijetli primjer kružnog gospodarstva gdje dnevno obradimo 90 tona sirovine i u složenom procesu recikliranja godišnje proizvedemo preko 25.000 tona reciklirane sirovine koju dalje koristimo u svojoj proizvodnji. Svaki kamion i kilogram materijala koji se doveze se važe uz nadzor djelatnika Fonda za zaštitu okoliša , kao i svaka vreća materijala koji se preradi te se označava i prati. Implementiran je sustav potpune sljedivosti koji nadziru međunarodni certifikatori.



Od 2007. godine do danas smo OTKUPILI sve prikupljene PET boce kao i skupljene količine PE folija u Republici Hrvatskoj i pretvorili u nove proizvode. Gotovo 80% naših proizvoda se izvozi na tržište Europske unije.



U javnosti se neodgovorno komuniciralo da je u momentu požara bila uskladištena količina otpadne plastike u iznosu od 500.000 pa sve do nekoliko milijuna tona. Međutim, od 2007. do 2023. kroz razdoblje od 16 godina, u Dravu International je ušlo ukupno 450.572 tone koju smo mi gotovo u cijelosti preradili.



U trenutku izbijanja požara u tvrtki je na skladištu bilo ukupno 17.800 tona otpadne i prerađene plastike, odnosno sirovine za daljnju proizvodnju. Važno je naglasiti da, suprotno informacijama koje kruže, otpad nije osiguran , što u konačnici predstavlja isključivu štetu za Dravu International. Sav materijal, dakle svu sirovinu koju recikliramo i pretvaramo u proizvode, kupujemo i plaćamo . Također napominjemo da Drava International nije dobila poticaje ili sredstva iz EU fondova niti je financirana proračunskim sredstvima RH. Dakle, Drava International kao tvrtka također trpi posljedice ovog događaja i žrtve smo onih koji su podmetnuli požar .



Drava International nije smetlište niti deponij otpada već skladište sirovine i proizvodni pogon koji posluje sukladno svim hrvatskim i europskim propisima, te izdanim dozvolama. Naša posvećenost kvaliteti potvrđena je brojnim međunarodnim certifikatima, uključujući ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, HACCP, BRC GS, Eucertplast, Verpackung V, Plavi anđeo i EFSA odobrenje. Moramo naglasiti da je Drava International važan partner MINGOR-a, Fonda za zaštitu okoliša i Republike Hrvatske koja kao članica Europske unije ima obavezu plaćanja penala u iznosu od 800,00 eura/toni za sav nereciklirani otpad. Na razini EU se ističe potreba da se ulaže i povećavaju kapaciteti recikliranja kao put rješavanja problema plastičnog otpada.



Naše poslovanje redovito pregledavaju inspekcije kao i naši poslovni partneri iz Europe, koji provode redovite i nenajavljene audite . Sukladno tome, neprovjerene, netočne i nestručne teze koje dio političara iznosi u javnost rade veliku štetu , kako samoj tvrtki, tako i njenim zaposlenicima, lokalnoj zajednici te ukupnom hrvatskom gospodarstvu.



Želimo se i osvrnuti na posljedice požara i utjecaj na kvalitetu zraka obzirom da su to zasad podatci s kojim raspolažemo. Na području grada Osijeka na dvije mjerne stanice Osijek-1 i Osijek-2 se kontinuirano prati kvaliteta zraka. Mjerenja prosječne 24-satne koncentracije lebdećih čestica PM10 (sukladno Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku NN77/2020) na mjernoj postaji Osijek-1 u razdoblju od 04.10.2023. do zaključno 09.10.2023. pokazuju da nisu prekoračene granične vrijednosti od 50 µg/m3. Na mjernoj postaji Osijek-2 u istom periodu neznatno prekoračenje satnih vrijednosti je zabilježeno tek 07.10.2023. uslijed promjene smjera vjetra. Također, istog je dana satna koncentracija benzena u zraku bila blago povišena , ali ispod granične vrijednosti definirane Uredbom.



Prisutnost produkata gorenja organskog materijala detektirana mobilnim uređajima jedinica NZJZ Grada Zagreba i Primorsko-goranske županije u konstantnom je opadanju pri čemu detektirane količine ne predstavljaju opasnost po zdravlje stanovništva grada Osijeka i šire okolice.



U svjetlu požara u tvrtki Eko-flor u Mokricama, koji je također izazvao veliku pažnju medija, želimo naglasiti da su takve situacije, nažalost, moguće svugdje i dokaz su da je požar nepredvidljiv i može se dogoditi bilo gdje, bez obzira na sve mjere predostrožnosti. No tamošnjim vatrogascima osigurana su primjerena sredstva za brzu i efikasnu intervenciju te je požar u EKO-FLOR-u vrlo brzo ugašen unatoč također velikoj količini uskladištenog materijala.



Zaključno, vjerujemo u transparentnost i odgovornost prema našim klijentima, partnerima i široj javnosti. Očekujemo da će istraga potvrditi našu predanost najvišim standardima poslovanja i ekološke odgovornosti.

