20. i 21. listopada 2023.

do 16. listopada 2023.

, za svoje osmo izdanje koje će se održatiu osječkom, u potrazi je za! Ideja je na poseban način angažirati publiku i dobitio tome kako publika vidi RUNDU.Prijava jeza filmsku publiku i za one koji će to tek postati. Za tajnog je gledatelja najbitnije da se volii da želi doprinijeti reviji hrvatskog kratkog filma u Osijeku. Osnovna je stvar da se ni sa čim ne ističe pa će prijava bitikao i sve informacije koje tajni gledatelj iznese. Od tajnog gledatelja očekuje se da proučikoje će analizirati prije nego što dođe na Filmsku RUNDU.U središtu je doživljaj osobe koja, prema unaprijed zadanim kriterijima, objektivno odgovara na pitanja o programu, logistici, promociji i atmosferi same revije. Nakon manifestacije, održat će se druženje na kojemu će se okupiti svi tajni gledatelji te će zajedno s organizatorima raspravljati o dobivenim rezultatima. Filmska RUNDA će pomoću rezultata oblikovati buduće programe i unaprijedit dosadašnji pristup publici.Poziv je dio aktivnosti vezan uz angažman publike, uz selektiranje programa i nagradu publike. To je poziv na dijalog i razumijevanje, zajedničku analizu stanja i istraživanje. Bitno je saznati sve što je potrebno za bolje razumijevanje publike i podizanje kvalitete sadržaja za buduće zajedničke pothvate.Prijave su otvoreneIspunite obrazac pričekajte daljnje upute i postanite naš tajni gledatelj!