Kako pratiti korak s vremenom

SUZG FOI

Važnost obrazovanja nikada nije bila izraženija

temelj za uspjeh u ovoj industriji

[Sponzorirani članak]

U današnjem brzom tehnološkom razvoju, obrazovanje postaje vitalna karika u osiguravanju uspjeha u industriji informacijskih znanosti. Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) su ne samo najbrže rastući sektor u svijetu, već i stup globalnog napretka. No, da bi ovaj sektor kvalitetno funkcionirao, ključ je u kvalitetnom planiranju, upravljanju i menadžmentu.Suvremene tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, internet stvari, blockchain, kvantno računalstvo, 5G, biotehnologiju, robotiku i automatizaciju, donose revolucionarne promjene u načinu na koji živimo i radimo. Rast ovih tehnologija utječe na različite sektore - od zdravstva do industrije.Ključ je u visokokvalitetnom obrazovanju u području koje ih objedinjuje – informacijskim znanostima. U tom području, tradicijom većom od 60 godina prednjači Fakultet organizacije i informatike (), sastavnica najvećeg i najstarijeg sveučilišta u Hrvatskoj – Sveučilišta u Zagrebu. FOI pruža stručnost u području informacijskih znanosti i među prvima u Hrvatskoj izvodi doktorski studij takve vrste. Proces upisa na Doktorski studij Informacijske znanosti je u tijeku i bit će otvoren do kraja listopada 2023.. Uz stalne promjene u tehnološkom pejzažu, ključno je ići u korak s vremenom. FOI pruža mogućnost nadogradnje profesionalnih vještina i putem raznih specijalističkih studija. Primjerice, mogućnost je upisati se na poslijediplomske specijalističke studije koji nude dubinsko razumijevanje specifičnih područja IKT-a: Menadžment poslovnih sustava i Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava koje je moguće upisati do kraja listopada ili specijalistički studij E-učenje u obrazovanju i poslovanju, koji će polaznici moći upisati čak do kraja svibnja 2024.Poslovi u IKT sektoru su iznimno kreativni i dinamični. Oni nude mogućnost da svakodnevno rješavate kompleksne probleme i oblikujete digitalnu budućnost. Stoga, obrazovanje na FOI-ju ne samo da vam pruža, već vam otvara vrata prema inspirativnoj i ispunjavajućoj karijeri u tehnološkom svijetu budućnosti. Učinite prvi korak prema ostvarenju svojih profesionalnih snova i upišite studije na FOI-ju!