Ovogodišnju, 51. po redu akciju Solidarnost na djelu Gradsko društvo Crvenog križa Osijek obilježit će provedbom nekoliko kampanja za prikupljanje materijalnih i financijskih sredstava za pomoć najpotrebitijim osobama:

je tradicionalna sabirna akcija svih društavau sklopu koje se prikupljajukoja su namijenjena zakako bi se doprinijelo- Kampanja „Jedan razred – jedan paket“ – kampanja prikupljanja osnovnih namirnica provodi se tijekom listopada 2023. u suradnji s osnovnim i srednjim školama na području djelovanja osječkog Crvenog križa. Ideja kampanje je da jedan školski razred prikuplja osnovne namirnice za jedan paket hrane koji će se dodijeliti osobama u potrebi, čime se zasigurno djecu i mlade potiče na solidarnost i humanost, a ostvaruje cilj pružanja pomoći najpotrebitijima.- Kampanja „Vaš dar za pravu stvar“ – kampanja prikupljanja osnovnih namirnica u Trgovačkom centru Kaufland Osijek provest će se u tjednu 9. – 15. listopada 2023. godine. U okviru kampanje volonteri osječkog Crvenog križa u razdoblju od 10.00 do 19.00 sati u Trgovačkom centru Kaufland Osijek građanima će dijeliti letke s popisom namirnica koji se prikupljaju za pakete pomoći, a koje građani mogu donirati u košaru Crvenog križa za pomoć najpotrebitijima.- Kampanja „Prikupljanje pomagala“ – kampanja prikupljanja ortopedskih i medicinskih pomagala za Posudionicu Crvenog križa Osijek provest će se od 9. listopada do 8. studenog 2023. godine. Pozivaju se građani koji imaju pomagala koja im više nisu potrebna – štake, hodalice, medicinske krevete, kolica za osobe s invaliditetom, a koja su očuvana i mogu se koristiti, da iste doniraju Posudionici pomagala Crvenog križa Osijek, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati na adresi Šetalište Petra Preradovića 6, dvorište Crvenog križa.- Kampanja „Odjeća i obuća za Socijalni servis“ – kampanja pojačanog prikupljanja rabljene odjeće i obuće za potrebe Socijalnog servisa Crvenog križa Osijek provest će se od 9. listopada do 8. studenog 2023. godine. Pozivaju se građani koji mogu i žele donirati odjeću i obuću koja je u dobrom stanju i dalje ima uporabnu vrijednost da istu doniraju Socijalnom servisu Crvenog križa Osijek svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati na adresi Šetalište Petra Preradovića 6, dvorište Crvenog križa. Napominjemo da je trenutno najpotrebnija jesenska i zimska odjeća i obuća, posteljina i ručnici.U 51. sabirnu akciju Solidarnost na djelu moguće se uključiti i putem uplata na žiro račun Gradskog društva Crvenog križa Osijek koji je otvoren za potrebe prikupljanja sredstava u okviru akcije Solidarnost na djelu ili skeniranjem koda za uplatu. Prikupljena financijska sredstva koristit će se za kupnju namirnica za pakete hrane za socijalno ugroženo stanovništvo na području djelovanja Crvenog križa Osijek. Pozivamo zainteresirane pravne i fizičke osobe da se uključe u prikupljanje financijskih sredstva do 8. studenog 2023. godine.Podaci za uplatu:IBAN: HR2223600001503303258MODEL: 00POZIV NA BROJ: 355OPIS PLAĆANJA: Solidarnost na djelu 2023.Gradsko društvo Crvenog križa Osijek prikuplja i dijeli humanitarnu pomoć tijekom cijele godine, a akcija Solidarnost na djelu samo je jedan od načina kojim se želi podsjetiti sve ljude dobre volje da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu onima kojima je to najpotrebnije. Zajedno prikupimo pomoć i vlastitim primjerom potaknimo solidarnost u zajednici!