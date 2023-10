Hrvatskog doma Josipovac

Tekst i foto: KUD Josipovac

U subotu, 7. listopada 2023. godine u velikoj dvoraniokupilo senakoje je pozdravio predsjednik. Okupljene je zabavljaočiji jena kontri i glavni vokal. Ples srdaca vodila jea pobijedio je plesni parkoji su darivani prigodnim poklonima. Tombolu su vodileza čijim su stolom bili i gosti koji su doputovali iz Splita i Njemačke. Glavnu tombolu osigurao je, vlasnik Gusar j.d.o.o. za prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima a koji će, uz suprugui dvanaest osoba, zaploviti brodicom rijekom Dravom što je osvojila. Organizacijski su događaj pripremali i foklorašiDarivatelji tombola iz Josipovca su Beton Galant obrt za proizvodnju i građevinarstvo, Tomas Auto servis, Oskarova radionica obrt za proizvodnju, caffe bar Pinocchio, A-sajla obrt, Auto Moržan j.d.o.o., MIHArt obrt za kreativne rukotvorine, Bistro obrt, frizerski salon Cabello, Ružica Telebar, OPG-ovi Presnec, Papp, Cifrić, Mikula, Vesna Korman i Tihana Klasić. Iz Osijeka to su KOŽA obrt za usluge, IV-KA MODA obrt za trgovinu, SKIN BEAUTY salon ljepote, HIDROS vodoinstalaterski obrt, Tvornica snova d.o.o, iCONNECT servis, Liliput land personalizirani pokloni, STUDIO SLAY obrt za frizerske usluge, 2EXTREME auto kozmetika, Todoland zabavni park, Foto Lux, Croatia osiguranje, Mašnice by IB , NOVA FURCA d.o.o. za ugostiteljstvo, MABAPO j.d.o.o. proizvodnja odjeće i Danijela Svalina, višnjevačke cvjećarnice Tratinčica i Zelena Bajka, pizzerie Piccolina i Golden kebab te frizerski salon Natea, Vinarija Josić Zmajevac i Ljekarna Kalenić Vinkovci.KUD „Josipovac „ organizacijom ovakvog javnog događaja doprinosi očuvanju tradicijske kulture hrvatskog naroda jer je to običaj pučkog druženja stoga se zahvaljujemo Hrvatskom duštvu skladatelja, glazbenicima te brojnim darivateljima i posjetiteljima - Marko Perković, tajnik KUD-a “Josipovac”.