Požar je i dalje pod kontrolom, radi se o podzemnim požarima. Nakupine plastike i dalje gore unutar podzemnog požara. Naše snage su i dalje na terenu, zbog sjevernog vjetra kojeg očekujemo u popodnevnim satima stavili smo još dodatne snage na osiguranje. Na požarištu je trenutno Javna vatrogasna postrojba sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima grada Osijeka

Zoran Pakšec

12 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila

Tijekom jučerašnjeg dana djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije odradili su mjerenja kvalitete zraka na području Brijesta, i to na području požarišta i samog naselja, zatim na području Antunovca i na području Osijeka na većem broju postaja. Rezultati mjerenja pokazali su da je povećan broj spojeva na području grada upravo zbog meteoroloških prilika i zbog promjene smjera vjetra. Riječ je o preliminarnim rezultatima koji će se kasnije u laboratoriju obraditi kako bi dobili službene rezultate na području grada Osijeka

Nataša Turić

zatvorenim prostorima i što manje izlaganje

Što se tiče formaldehida, to je spoj koji je vrlo brzohlapljiv, tako da se on ne zadržava dugo u samom zraku i to je nadražujući plin kojeg smo zapravo vjerojatno svi i osjetili na ovom području gdje je bila veća koncentracija samog dima. Ali to su rezultati koji su trenutni i oni se vrlo brzo mijenjaju, tako da se i te koncentracije mijenjaju ovisno o smjeru vjetra, jačini i svim ostalim meteorološkim prilikama. Takvi kemijski spojevi ostavljaju posljedice na zdravlje ljudi prilikom dugotrajnog izlaganja što za sada nije slučaj

uzorkovanje hrane i tla

Ono što za sada možemo preporučiti je da se hrana, prvenstveno voće i povrće, dobro opere i guli prije konzumacije, da se izbjegava konzumacija lisnatog povrća i isto tako, kada govorimo o hrani za životinje, jako je važno da životinje, također ne jedu hranu koja je bila izložena tom dimu. Iz tog razloga su bile preporuke da se životinje drže na zatvorenom. Prve informacije testiranja imat ćemo početkom tjedna, obzirom da se analize određenih spojeva ne rade u Republici Hrvatskoj, nego u Austriji i Njemačkoj

Darja Sokolić

Osječko-baranjska županija ima jako dobru suradnju sa Sveučilištem u Osijeku i mi kao sastavnica Sveučilišta, Fakultet agrobiotehničkih znanosti smo se uključili da pokušamo na neki način doprinijeti rješavanju ove cjelokupne ekološke situacije i, rekao bih, katastrofe. Naša agrobiotehnička analitička jedinica već dugi niz godina radi na istraživanju tla i teških metala. Napravit ćemo istraživanje i ponuditi pomoć prilikom sanacije samog tla. Iskreno se nadam da ćemo zajednički što prije odgovoriti na sve ove izazove i ponuditi određena rješenja kako bi i dalje ovo naše plodno tlo bilo na korist proizvodnje kvalitetne prehrane svih naših građana

Krunoslav Zmajić

zatvoren za nastavu

Riječ je o srednjim školama na području Grada Osijeka, a kojima je Osječko-baranjska županija osnivač kao i osnovnim školama na području općina Antunovac, Ernestinovo, Laslovo, Čepin, Vladislavci i Vuka. Dakle, škole će biti zatvorene sutra, a dalje pratimo tijek događaja i preporuke Stožera

dežurstva

ne odvijaju vani

Za područje grada Osijeka, dakle sutra, u ponedjeljak, u osnovnim školama neće biti nastave. Osigurat ćemo dežurstvo za onu djecu koja još nisu dovoljno samostalna da ostanu sama kod kuće te ih roditelji mogu dovesti u školu. Što se tiče vrtića, na području grada Osijeka vrtići će raditi normalno, s tim da je preporuka da oni koji ne moraju djecu voziti u vrtiće, da ih ne vode. Dodatno, što se tiče preporuka, one stoje i dalje, a to je da se sve aktivnosti na otvorenom ne održavaju. Ova ugroza nije nevidljiva, nije neosjetljiva, tako da, možda najjednostavnijim rječnikom rečeno, ako netko vidi dim na području gdje se nalazi, osjeti miris paljevine ili dima, najbolje da ne boravi na otvorenom ili ako baš mora da nosi masku

Dragan Vulin

novu sjednicu

