Na momente je to izgledalo dosta dobro. Malo smo lošije ušli u utakmicu, a oni su otvorili s 8:2. Međutim, dok smo mi shvatili da su oni i dalje ljudi od krvi i mesa i počeli igrati, to je sve izgledalo bolje. Imali smo par prilika da dođemo na dva razlike, ali kako smo i najavili prije – svima smo dali priliku da održimo nekakav kontinuitet, tako da je i rezultat na kraju malo ružniji nego što bi trebao biti. Čestitke Zagrebu na pobjedi. Mi smo neke stvari isprobali, a sada se okrećemo sljedećem susretu i Sesvetama gdje ćemo probati tražiti bodove

Prije svega, bila mi je iznimna čast igrati protiv dugogodišnjeg i aktualnog prvaka Hrvatske. Za mene i ostale mlađe dečke u ekipi je to zapravo velika prilika i pokazatelj dokle smo dogurali. Danas sam izašao ja, sutra će to biti netko drugi, ali bih rekao da je to zapravo plod momčadi i trenera koji nas gura u leđa. Slijede nam Sesvete, ali ne idemo se tamo predati. Kao i uvijek, idemo dati sve od sebe i pokušati doći do nekih bodova

Prije svega, čestitam svojim suigračima na dobroj predstavi svih 60 minuta. To nam je, 'ajmo reći, bila uvertira za Ligu prvaka i Aalborg. Tako smo se dogovorili i tako smo se pripremali. Momčad je dobro odigrala, pa je meni iza bilo lakše popratiti to sve. Čestitao bih svojim suigračima, ali i rukometašima Osijeka na fer i korektnoj borbi. Odigrali su dobru utakmicu i želim im svu sreću u nastavku sezone

Tekst i foto: RK Osijek

Znala je osječka publikaOsijekovih rukometaša. Bilo je tu, ali Zagreb je jednostavno bio. U sklopu 5. kola Paket24 Premijer lige-Lige A Zagrebaši su tako u Zrinjevcu uvjerljivo svladalimomčad s(15:10).Sastavovaj je susret shvatio kao pripremu za Ligu prvaka i Aalborg, a tako motivirani su i ušli u utakmicu. Već u 12. minuti, kada jeiz prodora pogodio za 2:9, stekli su znatnu prednost. Tu su se polako i domaćini trgnuli, pa su prekosmanjili tek na minus tri. Imali su priliku doći i na samo dva gola razlike, ali gosti to nisu dopuštali. Na odmor se u svlačionice tako otišlo s 10:15 na semaforu.U nastavku dvoboja Zagreb je nastavio, pa je njihova prednost samo rasla. Pokušavali su Osječani pružiti kakav takav, ali u pomlađenom sastavu ionako mlade momčadi, bezi kapetanakoji je zbog ozljede gotovo cijeli susret proveo na klupi, nisu imali velike šanse. Pogotovo nakon 48. minute kada su Zagrepčani napravili sjajan niz. Predvođeni, zaredali su osam pogodaka i prvi se put odvojili s dvoznamenkastom prednošću. Konačan rezultat postavio je Miloš Kos pogotkom u posljednjoj minuti.“, istaknuo je Osijekov trenerpo završetku ogleda.Iako je njegova momčad poražena, Veraja zasigurno može biti zadovoljan trudom cijele ekipe, ali i učinkom određenih pojedinaca. U vjerojatno prvo ime iz osječkih se redova prometnuo. Mladi srednji vanjski pokazao je veliku borbenost, a upisao je 4 pogotka, 2 asistencije i zabilježio 3 osvojene lopte. Inače, Bruno još uvijek nastupa za U17 kategoriju i drugu momčad Osijeka.“, podijelio je Vuković svoje dojmove nakon utakmice koju će zasigurno pamtiti.Najbolji strijelac u domaćim je redovima biokoji se šest puta upisao u strijelce, azabilježio je osam obrana. Između ostalog, „skinuo“ je i sedmerac Timuru Dibirovu.Upravo jesa sedam pogodaka bio najbolji strijelac u zagrebačkim redovima. Slijedis 5 pogodaka, pas četiri. Vratarupisao je deset intervencija, a također je podijelio svoje dojmove nakon susreta.“, istaknuo je hrvatski reprezentativni vratar.Rukometašima Zagreba slijedi susret Lige prvaka, a za vikend se onda vraćaju prvenstvenim obavezama. A, Osječani će nešto ranije riješiti svoje premijerligaške zadatke – naime, već će u srijedu, 11. listopada gostovati u Sesvetama.