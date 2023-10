Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije

Ovogodišnji Jesenski sajam jedan je u nizu događanja u Gospodarskom centru OBŽ, novootvorenom i modernom sajamskom prostoru kojeg Grad Osijek i Osječko-baranjska županija zaslužuju. Ovdje je više od 150 izlagača, a organizaciju Jesenskog sajma podržala su i brojna ministarstva. Drago mi je da mogu potvrditi kako su svi termini u Gospodarskom centru OBŽ do kraja ove godine popunjeni te ćemo ju završiti s tri sajma te niz konferencija i summita, a već se popunjavaju i datumi u sljedećoj godini, i to s aktivnostima kojih do sada nije bilo na području Osijeka i Osječko-baranjske županije

Drago mi je da je u izgradnji GC OBŽ-a sudjelovalo i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU jer je riječ o objektu koji Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji daje potpuno drugačiju perspektivu sajmovanja, a vjerujem da ćemo kroz sljedeću financijsku perspektivu, koja nam nudi novih 25 milijardi eura, pronaći sredstva za nastavak realizacije ostalih faza Gospodarskog centra

Ministarstvo poljoprivrede tradicionalni je partner Jesenskog sajma u okviru kojeg izlaže velik broj OPG-ova, ali i tvrtke koje nude poljoprivrednicima modernu mehanizaciju ili sudjeluju u proizvodnji hrane. Sajam je ove godine odlično posjećen od strane poljoprivrednika kojima je godina puna nepogoda, ali Ministarstvo poljoprivrede mjerama i intervencijama prevladava gubitak dohotka i utječe da on bude stabilan. Također, ovo je prilika da putem štandova HAPIH-a educiramo i informiramo korisnike o svemu novom što se događa na razini Ministarstva. Ovakvi sajmovi su izuzetno važni osobito za OPG-ove koji u kratkim lancima opskrbe izravno dolaze do kupaca i potrošača, a s druge strane važan je i za poljoprivrednike koji imaju prilike čuti nove informacije i međusobno razmijeniti iskustva

Ove godine na Sajmu imamo izložbu ženskog i braniteljskog poduzetništva, a imamo i mađarske izlagače. Iako živimo u digitalnom svijetu smatram da je i dalje izuzetno važan i ovaj izravni kontakt, jer se izlagači, ali i posjetitelji i dalje vesele ovim druženjima i promociji na ovakav način

Drago mi je da se ovogodišnji Jesenski sajam prvi puta događa u Gospodarskom centru OBŽ, velikoj i kapitalnoj investiciji Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka jer je ovo veliki gospodarski iskorak Grada Osijeka, Županije i cijelog istoka Hrvatske. Vesele nas izlaganja žena poduzetnica, branitelja, kao i međunarodna suradnja Veleposlanstva Republike Mađarske u Republici Hrvatskoj

Jasenka Crnković

u Osijeku danas (6. listopada 2023. godine) otvoren je J, koji se prvi put održava ui na novoj lokaciji (Gospodarska zona 10). Uz, prigodnom svečanom otvaranju Sajma nazočili su župan, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, državni tajnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, saborske zastupnice, saborski zastupnici, zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera prof. dr. sc.i drugi uzvanici.Jesenski sajam 2023. traje tri dana,, a za posjetitelje je otvoren. Ulaz je, a besplatan je parking, kao i autobusni prijevoz koji prometuje na relaciji Gajev trg - Gospodarski centar.- kazao je županDržavni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EUrekao je da Sajam nudi mogućnostda svoje proizvode predstave na najbolji mogući način. -- poručio je.- naglasio je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Istaknuo je kako je vidljivo da poljoprivrednici sve više na sajmove dolaze s gotovim proizvodima dodane vrijednosti što intenzivno podupire i Ministarstvo putem europskih, ali i nacionalnih sredstava.Direktorica Osječkog sajma d.o.o.pojasnila je kako na ovogodišnjem Jesenskom sajmu posjetitelje očekujui iz područja poljoprivrede, hrane, stanovanja, graditeljstva i sličnog te je okupio izlagače ne samo iz Osječko-baranjske županije, već i iz ostatka Hrvatske. -- istaknula je Rešetar.- zaključila je zamjenica gradonačelnika OsijekaJesenski sajam 2023. odvija se pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, a sponzori su Cesting d.o.o. i Nexe d.d.. Bogata sajamska ponuda obuhvaća poljoprivredu, prehranu, graditeljstvo, stanovanje, zdravlje i ekologiju s ciljem podizanja regionalne konkurentnosti i održivog razvoja. Posjetitelje i ove godine očekuje Izložba ženskog i braniteljskog poduzetništva, a nastupom mađarskih izlagača i organiziranim susretom s hrvatskim gospodarstvenicima nastavlja se međunarodna suradnja sa susjednom Mađarskom.