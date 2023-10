Dragan Vulin i Mato Lukić

Zoran Pakšec

Drava International

zadovoljavajuće

Sve opožarene površine iz kojih je bilo značajno izdimljavanje smo zasuli zemljom. One koje ne možemo su ograđene policijskim trakama i ondje će se vršiti policijski očevid. Srećom, izdimljavanje nije toliko značajno kao što je bilo proteklih dana. Zatrpavanje zemljom pokazalo se iznimno učinkovitim

Vjerujem da će do kraja dana biti značajno manje izdimljavanja iz ovoga područja. Svi vatrogasci su spremni i to područje u dogovoru s policijom se zalijeva vodom kako bi se ugasio požar i ohladilo cijelo područje. Tijekom protekle noći na tri mjesta su izbili novi požari i vatrogasci su spriječili njihovo širenje i nastanak novih. Vjerujem da će nadležne službe utvrditi uzroke požara

prvom mjestu sigurnost

Javnost ima pravo znati, jer je upravo zbog ove situacije i njihovo zdravlje, kao i njihovih obitelji, bilo dovedeno u pitanje

katastrofalno

Situacija je grozna, a možete zamisliti kakva je bila za vrijeme samog požara i onog silnog dima. Čim se stvore uvjeti vatrogasni zapovjednik će proglasiti kraj požara. Vatrogasci su i dalje na terenu, još traje izdimljavanje koje se pokušava sanirati. Jučer je jedan dio saniran vrlo brzo, uz pomoć vatrogasaca i teške mehanizacije koja je prekrila određeni dio požarišta zemljom. Danas kriminalistička policija ograđuje dio prostora za buduću istragu

stanje velike nesreće

ekološke katastrofe

Ovo je puno brži postupak, moramo brzo djelovati da se sve ovo skupa sanira. Nastavni zavod za javno zdravstvo od jučer vrši ispitivanje tla. Očekujemo i rezultate za zrak

NZJZ Andrija Štampar

određena zagađenja zraka

ispitivanje tla

Ivan Anušić

kaznenu prijavu

zadovoljavajuća

Učinili smo sve što smo trebali. Veliko zadimljavanje koje je brinulo i građane u četvrtak smo sanirali tako što smo provodili hlađenje i zatrpavanje zemljom. I dalje imamo problem jer se plinovi probijaju kroz tu zemlju iako se to sada ne dimi, nego izbijaju pojedini plameni jezičci koji mi govore da je unutra neki plin i kada on izgori to će se ugasiti. U četvrtak se poslijepodne dogodio i “vatreni tornado” i nazvala me je jedna doktorica znanosti koja je rekla da se to događa samo u Australiji. To je isto čudo na jednom sektoru na koji ne možemo doći zbog buduće istrage, ali učinili smo sve što smo mogli.

Moram naglasiti i ukazati građanima, da ako se pojavi dim mi ne možemo doći trenutno do žarišta toga dima jer je površina po kojoj trebamo hodati vrlo opasna, još uvijek je gnjecava i još uvijek je ispod te kore tekuća plastika. Malo smo uništili vozila jer smo ušli misleći da ćemo moći dohvatiti taj dio. Smatram da se žrtvujemo previše i želim zahvaliti svim vatrogascima iz Osječko-baranjske županije na velikoj volji. I dalje smo ovdje na usluzi građana i na dežurstvu. Očekujem da ćemo ostati ćemo barem još slijedeća dva dana

Tekst: Grad Osijek

Foto: OBZ/Arhiv

Načelnici gradskog i županijskog Stožera civilne zaštitete županijski vatrogasni zapovjednikodržali su u petak konferenciju za novinare o požaru u tvrtkiDragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Osijeka, rekao je da je stanje s obzirom na okolnosti– istaknuo je Vulin i zahvalio svim tvrtkama, javnim i privatnima, koji su stavili na raspolaganje svoju mehanizaciju i ljudstvo.– kazao je Vulin.Naglasio je kako je nasvih građana i da će se inzistirati, ne prejudicirajući ništa, na temeljitoj istrazi da javnost konačno zna tko je odgovoran za katastrofu koja se dogodila na ovome području.– zaključio je Vulin.Mato Lukić, zamjenik župana i načelnik Stožera Civilne zaštite Osječko-baranjske županije rekao je da požarište izgleda, kao Hirošima.– izvijestio je Mato Lukić.Dodao je kako je za sutra sazvana sjednica Stožera gdje će predložiti da se proglasi, što je proglašenje u nadležnosti župana, prije nego se ode u smjeru proglašenja– istaknuo je Lukić i podsjetio kako mjerenja vrše stručnjaci iz, ali i s riječkoga zavoda.Dodao je kako su u Antunovcu izmjerenai da je započelo, o čemu će izvijestiti javnost po dobivanju rezultata.Potvrdio je i da je županu petak ujutro podnioprotiv nepoznate osobe i protiv vlasnika tvrtke Drava International.Zoran Pakšec, županijski vatrogasni zapovjednik rekao je da je situacijai osvrnuo se na “tornado” koji se pojavio na požarištu u četvrtak poslijepodne.– rekao je glavni vatrogasni zapovjednik