U zadnje vrijeme nismo pružali igre koje bi nas mogle ohrabrivati da će protiv ikoga biti lako

Ivo Smoje

NK Osijek

Nogometaši Osijeka

Opus Areni

Rudeš

prekid negativnog rezultatskog niza

Što sam promijenio? Prvo sam promijenio sebe. Preobražaj iz pomoćnog trenera u glavnog trenera je zahtjevan, trebao mi je dan, dva, možda sam se tek u trećem danu u potpunosti prebacio u novu ulogu. U ovom kratkom mikro ciklusu je bilo nemoguće nešto promijeniti, ali zato smo puno razgovarali, sadržaj treninga je bio isključivo nogometni… Pokušao sam opustiti igrače, vratiti im osmijeh na lice dok su na terenu, da uživaju, da se igraju nogometa. Nadam se da će doza opuštene atmosfere rezultirati pozitivnim ishodom utakmice

Poštujemo Rudeš

Dobro smo analizirali Rudeš, poštujemo ih i respektiramo. U toj momčadi postoje iznimno opasni pojedinci, postoje neke naznake da će igrati neki novi igrači i moramo se kvalitetno pripremiti. Imaju tri, četiri brza igrača koji će biti glavna opasnost ako stanu u čvrsti blok. Mi smo ozbiljni, ne možemo drugačiji ni biti u ovom trenutku. Na žalost, u zadnje vrijeme nismo pružali igre koje bi nas mogle ohrabrivati da će protiv ikoga biti lako, ali mislim da su igrači svjesni ozbiljnosti situacije i da to neće doći u pitanje.

Bit će promjena

Kristijan Lovrić i Jovan Manev

Dosta smo promišljali i razmišljali u ovih nekoliko dana, puno sam razgovarao s ljudima koji su sa mnom, a to su Karlo Primorac, Marin Vučko, Filip Šušnjara i Mislav Leko. To su dečki s kojima sam proveo ovo vrijeme, s kojima sam mudrovao i kombinirao što i kako napraviti. Razgovarao sam i sa sebi nekim dragim ljudima koje iznimno poštujem i cijenim kao što je Damir Vuica. Svi smo se složili da ne bi bilo pametno nešto konkretno mijenjati i ostajemo u formaciji koju smo do sada igrali. Naravno, neke igračke promijene će se dogoditi, ne bi imalo smisla da nastavimo istim putem jer se na žalost pokazalo da nije bilo dobro

Tekst i foto: NK Osijek

, kažev.d. trenerau subotu 7. listopada od 16 sati nadočekujuu 11. kolu SuperSport HNL-a. Bijelo-plave će u utakmici u kojoj ćemo tražitivoditi, bivši igrač, kapetan, skaut i pomoćni trener našeg kluba. Protiv Rudeša će premijerno biti u novoj ulozi koja se ipak bitno razlikuje od svega što je do sada radio., rekao je Ivo Smoje.Suparnik, iako fenjeraš sa samo jednim bodom, neće biti nimalo lagan. Uostalom, pokazao je to Rudeš u onoj prvoj utakmici u Kranjčevićevoj kada je postigao tri pogotka.Utakmica protiv Rudeša servirat će i neke nužne promjene budući da zbog žutih kartona za momčad ne konkuriraju, zaključio je Ivo Smoje.