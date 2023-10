Mislite da ste dobri u zagonetkama i otkrivanju misterija

? E pa pripremite se dokazati to ujerpo prvi puta stiže u Portanovu! Escape Room vam pružada u stvarnom svijetu postanete glavni lik neke priče ili igre. U igri vaš je zadatak upotrijebiti sve svojeda biste riješili niz povezanihigre te ju završili u zadanom roku. E pa upravo to vas čeka u Portanovi 13. i 14. listopada od 16 do 20 sati. Moći ćete iskusiti zabavnu igru pod nazivom „“ prilagođenu i za odrasle, ali i djecu, a za one najbolje – spremne su i nagrade!Kalendarski,– no zapravo, jesen započinje tek kada zamiriši! Svakoga dana od 14 do 21 sati najfinijeočekuju vas po odličnim cijenama ispred Portanove, na ulazu kod Interspara.A na ulaz kod Hervisa, ravno izstigle su! Shopping dodatno zasladite prijeko potrebnom! A osim ukusnih mandarina, očekuju vas i...Podsjećamo vas da od sada u Portanovi možete kupitiza vaše najdraže –! Portanova poklon kartica idealan je poklon za sve prigode! Poklon karticu Portanove moguće je višekratno koristiti u gotovo svim trgovinama u Portanovi, a kompletan popis trgovina možete pronaći ovdje . Portanova poklon karticu možete kupiti naPortanove putem prodajnog automata ili putem Web shopa . Vrijednost kartice može iznositi. Kupac proizvoljno određuje iznos, a kartica vrijediod aktivacije.I za kraj da vas podsjetimo – utrgovine u Portanovi. Kako će raditi 2. kat, popularno zvani kat zabave – informirajte se na web stranici i društvenim mrežama Portanove.